“¿Saldrá bien?”: Catalina Gómez reveló imágenes detrás de cámaras en ‘Día a Día’

Día a Día es el programa matutino de Caracol Televisión. Debido a la cantidad de tiempo que lleva al aire, ha logrado tener una gran acogida entre los televidentes que diariamente están atentos a sus presentadores e invitados.

Catalina Gómez es una de las conductoras que más tiempo lleva en el programa. Por ello, acumuló una buena suma de seguidores que siempre están atentos a lo que pone sobre su vida profesional y un poco, de lo que publica de su vida personal.

En esta ocasión, dio a conocer lo que pasa cuando las cámaras del matutino no están en vivo, lo que generó toda clase de reacciones divertidas por parte de sus fanáticos.

Catalina Gómez reveló imágenes detrás de cámaras en ‘Día a Día’

Actualmente el programa se encuentra en medio de algunos cambios de horario debido a la transmisión del Giro de Italia, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los presentadores y los invitados se diviertan un poco en las emisiones.

De hecho, Catalina compartió un clip en el que se les puede ver detrás de cámaras. Además de ella, los protagonistas del video son Iván Lalinde, Calero Calero y los famosos cantantes, Joaquín Guillen y Rafa Pérez.

A todos se les puede ver en fila intentando grabar un TikTok en el que se puede escuchar la canción “Quieres que te guise un chicharrón”.

Cuando comenzaron a grabar, las personalidades no estaban del todo coordinadas, por lo que no salió como esperaban. A pesar de ello, no faltaron las risas y la improvisación que les permitió completar el video.

Calero también decidió compartir el mismo clip pero desde otro ángulo mostrando, una vez más, que no se encontraban coordinados con el baile.

Algunos de los comentarios que ha dejado la gente sobre el divertido momento son: “Cata cómo siempre perdida”, “Calero como siempre es el q salva al grupo”, “Cata urgente unas clasecitas”, “Volvieron los descoordinados”, y “Tiene más ritmo un aguacero”.

Día a Día y el cambio que tuvo

Teniendo en cuenta que es el programa con el que empieza la parrilla de programación después de las noticias, cada que hay un evento especial o algún hecho importante, el matutino es el primero en el que los productores se fijan para correrlo.

Justamente, esta semana Día a Día sufrió un leve cambio, el cual varios de sus televidentes no entendieron cuando lo sintonizaron.

Teniendo en cuenta el inicio del Giro de Italia y su transmisión especial a través de Caracol Sports, las emisiones del programa, como ya se conocen, cambiaron.

“Esta semana el programa empieza más temprano por el Giro de Italia. Es a la 7:55, van a haber unos invitados vacanísimos”, destacó Lalinde en sus historias de Instagram.

Después, aseguró que el programa sería corto “más o menos hasta las 9:00 a.m. para que estén pendientes”.