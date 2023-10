Shakira revela su amistad con Gabriel García Márquez: “Fuimos muy cercanos”

Shakira es una de las cantantes, compositoras, bailarinas y filántropas con más reconocimiento en Colombia. Es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, con millones de discos vendidos en todo el mundo.

La nacida en Barranquilla ha logrado el éxito a nivel mundial. Su música, que combina pop, rock, folclore latinoamericano y árabe, ha conquistado a audiencias de todos los rincones del planeta. Por ello, sus fanáticos están atentos a cualquiera de sus movimientos.

Recientemente, la colombiana se hizo viral al confesar que tenía una gran cercanía con el ganador del Premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. ¿Cómo lo conoció? Acá te contamos lo que relató.

Shakira y Gabriel García Márquez

En una pequeña entrevista con Service 95, la plataforma editorial de Dua Lipa, la colombiana indicó que se había conocido con el escritor cuando era muy joven y que, con el tiempo, forjaron una cercanía que la inspiró en su carrera.

“Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, comenzó diciendo.

“A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije, ‘¿Pero, sobre qué?’. A lo que respondió, ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”, recordó la cantante con una sonrisa en su rostro.

Con el paso de los años su amistad creció y Shakira notó que tenían varias cosas en común: “Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música... Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso casi lo consigue”.

También reconoció que amó trabajar en el tema musical para la película El amor en los tiempos del cólera, un libro escrito por Gabriel García Márquez y, por lo tanto, la canción fue inspirada en el autor y su maravillosa obra literaria.