Sofía Vergara reveló las razones por las que se habría separado: “Iba a pasar”

Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Su romance, que comenzó en 2014, fue rápido y apasionado. Se casaron en 2015 y parecían ser el matrimonio perfecto.

Sin embargo, en 2023, la pareja anunció su separación. La razón, aún no había sido revelado hasta hace poco que Sofía, en medio de una entrevista, decidió romper el silencio y contarles a sus fanáticos lo que había sucedido.

En una entrevista concedida a El País de España, la colombiana decidió responder a lo que habría llevado a que su matrimonio con el actor estadounidense se acabara. Si aún no sabes lo que pasó, acá te contamos para que salgas de la duda.

¿Por qué se separó Sofía Vergara?

Pese a las especulaciones de que el divorcio había sido a causa de una infidelidad, lo cierto es que Vergara relató: “Se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos”, añadió.

También afirmó: “Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”.

Asimismo, la barranquillera, que actualmente se encuentra promocionando su serie Griselda, dijo que tras su conocerse divorcio sabría que tendría muchas repercusiones mediáticas.

“Estás ahí fuera, en el ojo público, y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas”, mencionó Vergara.

Finalmente agregó: “No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”.