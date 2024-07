Vuelve y juega: ahora Roberto Cano hizo llorar Caterine Ibargüen en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity regresó a las pantallas para cautivar a la audiencia con una nueva temporada llena de sabor, talento y desafíos culinarios.

En esta ocasión, un grupo de reconocidas personalidades colombianas se atrevió a entrar a la cocina más famosa del mundo para demostrar sus habilidades culinarias y luchar por el codiciado título.

Bajo la exigente mirada de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la mexicana Adria Marina, los participantes se enfrentan a pruebas cada vez más complejas, donde deben poner a prueba su creatividad, destreza y conocimiento culinario para evitar la temida eliminación.

Caterine Ibargüen y Roberto Cano han tenido varios roces en MasterChef. Fotografía por: Cromos captura de pantalla

En el capítulo más reciente las celebridades tuvieron que dividirse por equipos y preparar pan. Sin embargo, los disgustos en medio de la cocina no faltaron. ¿Qué fue lo que pasó con Caterine Ibargüen y Roberto Cano? Acá te contamos.

Roberto Cano y Caterine Ibargüen se pelean en ‘MasterChef 2024′

Las emociones en la cocina nunca faltan. Cada reto se vuelve cada vez más complejo y las celebridades que quedan en el programa deben esforzarse cada más para permanecer en la competencia por más tiempo.

En el reto por equipos que se llevó a cabo este jueves 25 de julio se formaron varios grupos y uno de ellos estaba conformado por Dominica Duque, Juan Pablo Llano, Roberto Cano y Caterine Ibargüen.

Estos dos últimos, mientras transcurría el tiempo, tuvieron una fuerte discusión que terminó sacándole lágrimas a la deportista olímpica. Según Ibargüen, Roberto tenía un tono particular para dar instrucciones que no le gustaba.

Lee también: Él es el exnovio de Cony Camelo: es hermano de un actor de ‘Betty, la fea’

Después la discusión continuó en el momento en que estaban armando el relleno del pan. Cano, contra el tiempo, afanaba a Caterine y ella comenzó a contestar un poco más golpeado. “Dame un minuto”, le contestó ella con firmeza.

“Hay fricción entre Roberto y Cate. Si querían drama, drama hay”, dijo Dominica al escucharlos y más tarde afirmó: “Difícil tratar de ser autoritario con alguien”.

Debido a que seguían en la pelea mientras el tiempo avanzaba, Juan Pablo terminó de armar el pan antes de meterlo al horno. “Lo que hago es enfocarme, ellos que resuelvan”, indicó el actor mientras a ellos se les oía a lo lejos.

En ese momento, Roberto sacó a colación una broma que le hizo Caterine a Alejandro Estrada en un reto pasado cuando trabajaron juntos. Allí, hizo ver a la deportista como si lo “hubiera echado al agua” y por eso le dijo con rudeza: “Antes que vayamos a presentar, no vas a echar al grupo allá”.

Puedes leer: Jorge Rausch explotó en MasterChef contra participantes: “No lo acepto”

“Yo Alejo nunca lo eche al gua, yo no sé de qué mier#$ habla”, contestó. En ese momento la medallista olímpica comenzó a llorar y en la entrevista expresó: “Yo vengo de un deporte individual, pero cuando me monto a un barco voy con todo, y me duele porque para mí es Ley de vida”.

Finalmente, cuando Cano la vio llorando en la cocina le dio sus sinceras disculpas y se dieron un abrazo para limar asperezas.