Conoce a Loyal Lobos, la ecléctica promesa de la música latina

Andrea Silva es la mente detrás del proyecto musical ‘Loyal Lobos’, que realmente es una promesa de la música en todo lo que refiere al mercado hispanohablante, aunque lleva nueve años radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, no olvida su Colombia natal, lo que da como resultado un producto ecléctico e interesante, refrescante para todo lo que se acostumbra en la industria latina.

Loyal Lobos ha tenido un 2023 bastante movido, especialmente por el lanzamiento de su más reciente EP titulado ‘Loba Vol. 1′ en octubre, en el que encontramos un viaje sonoro enmarcado por canciones como ‘Tengo Sed’, ‘Autosabotear’ o ‘El Río’.

Asimismo, en exclusiva para Spotify, presentó ‘Chispeo’, un sencillo en colaboración con Ovy on the Drums’, productor conocido por su trabajo para Karol G, lo que demuestra la versatilidad de Andrea. Cromos habló con esta estrella para conocer un poco más de su historia y de su trabajo actual.

Cromos: ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música?

Loyal Lobos: Creo que de los primeros que tengo memoria, era por ahí a los cuatro o cinco años, yo cantaba mucho desde siempre, pero ni siquiera sabía si cantaba bien, o si cantaba mal. Una profesora me sacó de clase de música, yo tenía problemas porque tenía déficit de atención, era bastante necia, la profesora me sacó y yo decía: ‘bueno, ¿ahora qué hice?’ y me preguntó: ‘¿quieres unirte al coro?’, en ese tiempo debías tener ocho para entrar, pero conmigo hizo una excepción. Mi primera experiencia de compartir música, con personas escuchando, era en funerales, cosas religiosas, como primeras comuniones, o cosas del colegio.

C: ¿Cuáles han sido tus principales influencias musicales?

LL: Desde joven aprendía muchas cosas, como de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, cantaba mucho con mi papá ‘Pequeñas Cosas’ de (Joan Manuel) Serrat, entonces era como esa línea de cantautor hispanoparlante/latino. Me gustaba mucho el pop también, por la radio, porque lo escuchaba de camino al colegio y también me gustaba mucho como Shakira ‘Pies Descalzos’ ‘¿Dónde Están los Ladrones?’, y a los nueve años tuve la oportunidad de cantar con Alerta Kamarada, ahí me presenté con ellos, ese lado de la música tan orgánico y conectado con la energía y la espiritualidad me llama mucho la atención. También me gusta mucho el hip-hop, al que me acerqué mucho cuando me mudé a Los Ángeles

C: ¿En qué momento decidiste mudarte a Los Ángeles?

LL: Cuando me gradué del colegio y fue algo que se dio, llegué a Los Ángeles y pensé que Hollywood era un concepto, no sabía que era un barrio, no sabía ubicar a Los Ángeles en el mapa. Si uno de colombiano tiene la oportunidad de visitar Estados Unidos va más a Miami, o hasta Nueva York, que es más la costa este en la que estamos, continentalmente esto es al otro lado y no hay por qué ir, no es una ciudad linda, no es una ciudad turística, no es una ciudad caminable. Entonces llegué y fue un shock, pero también fue súper lindo, fue muy liberador, como que allá la gente entre más rara más chévere, entonces era un espacio súper lindo de aceptación a la diferencia y celebración a la diferencia.

C: ¿Cómo ha sido tu experiencia explorando los diversos formatos? ahora que está tan de moda el sencillo.

LL: Para mí es un reto encontrar ese balance entre la batalla contra el algoritmo y la batalla de un artista para mantenerse puro a la fuente de las ideas, es un balance, y es un balance para todos nosotros, que vivimos cercanos y casi dependientes de un celular, redes sociales, nos ha tocado adaptar nuestra vida para el ritmo en el que se mueve el algoritmo y nos dicta muchas vainas, es parecido, es la lucha de todo ser humano de mantenerse honestos con ellos mismos y también relevante en los nuevos métodos de comunicación que hemos construido.

C: ¿Cómo te atreverías a describir tu estilo musical?

LL: Nunca me atrevo, pero en esencia es violento y tierno, habla de sentimientos muy violentos, pero todo con una ligereza muy dulce. En términos de género, para mí eso como que ya no existe, yo la verdad me siento una fusión de tantas influencias que hay de todo, pero pues sí, hay pop, porque es simple, pero complejo en sustancia de contenido, de sentimiento, de emoción y de líricas, tiene cosas de cantautora, tiene un poquito de rock, un poquito de pop, de hip-hop, de todo.

C: ¿Qué nos puedes decir de ‘Loba’?

LL: Es chévere, sobre lo que decía del balance con el algoritmo, también ya haber firmado con un sello y por primera vez tener estas nuevas dinámicas de expectativa, de ritmo, que requieren este tipo de relaciones, de ritmo en términos de estrenos y de cantidad de material. Yo realmente sí quería, hice mi primer álbum, ‘Everlasting’, en el cual me demoré cinco años para poderlo sacar, porque no tenía abogado ni mánager, ni agente, ni nada, ya teniendo esto y navegando todas las vainas, quería sacar un álbum, pero sabiendo que no tenía el tiempo de irme los cuatro, cinco meses que me gustaría para escribir un álbum completo, entonces dije: ‘quiero hacer dos volumenes’, entonces Volumen I, que es lo que salió en octubre, fue en lo que me concentré a tope, y la verdad estoy muy feliz con cómo salió, siento que es un buen trabajo, que me identifica muy bien. Mi sonido siempre ha sido maleable dentro de ciertos parámetros porque soy muy ecléctica en mi gusto, soy un ser muy cambiante, entonces tiene esa flexibilidad, pero se siente muy yo.

C: ¿Cómo es el proceso creativo de una canción o un álbum?

LL: Depende de todo, de mis horarios, o sea, ahorita que estoy viajando tanto y ya hay gente que sí me quiere entrevistar, entonces tengo bastantes entrevistas, o ya hay gente que sí me quiere ver en vivo o colaborar conmigo, antes tenía días y días para sentarme en una idea, ya es más como que está en el subconsciente, muy alerta de todo lo que está, una idea la escribo ahí misma para no perderla y ya el tiempo designado para el estudio, tengo la capacidad de sacarlo todo y ¡pum! Es una disciplina que uno tiene que empezar a desarrollar para no perder ese canal.

C: ¿Hay alguna canción favorita dentro de este primer volumen?

LL: Sí, ‘Autosabotear’ es como mi bebé porque yo colaboro con productores, pero esta fue mi visión de sonido, de producción, de arreglo, es muy sencilla, pero toqué yo todos los instrumentos, la produje con Evan, pero toda mi visión, toda la composición es mía. Se siente muy honesta como yo, por las que paso y me expreso.

C: ¿Cómo definirías tú esa sensación minutos antes de dar un concierto?

LL: Es rarísimo, disocio mucho, entonces no me acuerdo mucho, siempre se me olvida, tengo una capacidad que todavía quisiera adquirirla, pero no me siento presente, me siento muy flotante, a veces nerviosa, es raro, es una adrenalina. Es un shock energético a tu cuerpo y al otro día me da un ‘bajonazo’, lloro y ni siquiera es porque esté triste, es un descargue.

C: ¿Cuáles son los artistas con lo que gustaría colaborar?

LL: Sí, pero también es muy cambiante, me encantaría colaborar con raperos, me gusta Danny Brown, Kanye West, Kendrick, o A$AP Rocky, Anderson .Paak es chévere, también me gusta Tokischa, Young Miko, me gusta mucho Rosalía, me encantaría hacer algo con Grimes, Villano Antillano, es súper cool. Hay demasiados, pero siento que se tiene que dar orgánico, o sea, con Mitú se dio así, no fue como ‘ay, siempre queríamos colaborar’, no, nada que ver, fue una sesión que hicimos Julián y yo, que nos la pusieron, hicimos una canción y por tres años nada que salía, a Julián le gustó para el álbum y de una.