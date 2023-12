Young Miko, trapera y queer, la verdadera voz de la nueva era

La música es claramente uno de los sectores más susceptibles al cambio, después de todo siempre se está buscando qué es lo nuevo, qué es lo que destaca, qué es lo próximo que sonará en una discoteca y todo el mundo coreará. Sabemos que estamos en la era de las colaboraciones, especialmente en la industria latinoamericana y esta estrategia es la que permitió que el mundo conociera a Young Miko, que en pocos años ha marcado el verdadero significado de lo que es un artista de la nueva era.

Su amor por la cultura japonesa, especialmente el animé, es lo que dio su apodo en la música, pues en el idioma nipón significa “hija de dios”, aunque realmente su nombre real es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, además, uno de los detalles más interesantes sobre su personaje es que no teme a mostrarse como la mujer queer que es, abiertamente se ha declarado como gay y sus canciones, naturalmente, están dedicadas a ellas, y no a ellos.

¿Cómo inició la carrera de Young Miko?

Esta joven de 26 años estudió artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, sin embargo, mientras estudiaba también aprendía a tatuar y poco a poco se fue dedicando más a este arte para poderse costear su verdadero sueño, la música.

Como suele pasar con muchos artistas de las nuevas generaciones, la boricua utilizó las plataformas digitales para publicar sus creaciones, en su caso fue SoundCloud, “Para muchas personas es como que yo salí de la nada, y que cogí un boom bien drástico, pero en verdad, llevamos mucho tiempo haciendo esto”, contó a Billboard, “SoundCloud jugó un rol importante en empezar a probar estas aguas que nunca había explorado. No teníamos otros recursos. Teníamos el talento, la idea, la visión, y la ética de trabajo”, agregó.

Así fue como Angelo Torres, cofundador y líder del sello independiente Wave Music Group, la encontró, mientras revisaba su Twitter en 2020 “apareció un enlace de SoundCloud de una chica con el pelo rosa y tatuajes”, confesó al medio musical, “Me cautivó al instante cuando escuché sus canciones. Había algo innegablemente intrigante en su sonido. [Pensé:] ‘Tengo que conocer a esta persona’”.

Las colaboraciones, la clave del ascenso musical

Torres y el productor Caleb Calloway fundaron el sello mencionado en 2021 y firmaron a Young Miko en cuestión de solo unos cuantos meses, Calloway es una ficha fundamental en su acenso meteórico, su primera colaboración es ‘Puerto Rican Mami’, un éxito que se dio cuando ella apenas tenía un par de canciones disponibles en su SoundCloud.

Como mencionamos al principio de esta historia, las colaboraciones han sido clave en la carrera de la intérprete de ‘Lisa’, una de las primeras fue con su compatriota, la rapera trans, Villano Antillano, con la canción ‘Vendetta’ en agosto de 2021. Y es que Miko pertenece a una revolución en la que voces como Antillano, Pabllo Vittar o la mismísima Tokischa participan en géneros musicales que tradicionalmente han sido dominados por hombres cisgénero heterosexuales.

Abiertamente gay

“Para mis principios en la música… I was like fu… it (estaba como, a la mier…), la gente ya sabe que soy gay, ¿por qué iba a cantarle a los hombres? Respetuosamente”, dijo entre risas a Billboard, “Si no me gustan los hombres, no voy a dedicar una canción a uno”.

Pero por supuesto que vivir su verdad no ha sido tan sencillo como parece, “No fue nada fácil salir del closet y tener que decirles a mis papás. Fue un papelón en mi casa, mi familia es bien religiosa pero después de todo eso mis papas dieron un gran giro y me adoran y me apoyan”, contó en otra entrevista. Por suerte, María Victoria tiene dos hermanos que le ayudaron mucho a sobrellevar esta situación, “Mi hermano menor es gay y mi papi ve ‘Rupaul’s Drag Race’ con mi hermano”.

Y es que sus colegas la han abrazado con gran cariño a lo largo de estos últimos años, Bad Bunny siendo uno de los más destacados, por ejemplo, en julio del año pasado cantaron juntos en un concierto de él en el Coliseo de Puerto Rico, o incluso representantes del género urbano colombiano, como Feid, con quien tiene el gran éxito ‘Classy 101′, o Karol G, con el tema ‘Dispo’, que cantaron juntas en vivo hace unos meses y cuyo video se volvió viral por el candente perreo que protagonizaron.

“Ha sido un año lleno de mucho aprendizaje tanto en mi carretera como artista y como persona. Todo ha pasado bien rápido, pero estoy rodeada de personas que solo quieren lo mejor para mí — personas que han estado conmigo desde el día uno”, confesó Young Miko a Billboard. “Son muchas cosas nuevas y me ha tocado reflexionar con todo lo que tengo alrededor, y dar gracias también. Me siento creciendo, me siento evolucionando, me siento aprendiendo. Solo sé que lo mejor está por llegar”.