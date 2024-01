Daniela Álvarez habla de su nuevo proyecto en el extranjero y otros detalles

Daniela Álvarez ha estado un poco alejada de la televisión, pero ahora está decidida a regresar y pisa fuerte en 2024 con un nuevo proyecto, se trata de uno internacional, ‘Escuela Imparables’ de E! Entertainment, presentado en ocasiones pasadas por Carmen Villalobos y Laura Tobón.

Lee también: Mason Alexander Park, el actor no binarie que triunfa en Hollywood

Aquí encuentras más contenidos como este

En este programa que estrenó el 25 de enero la barranquillera no solamente participa como presentadora, también como jurado. Lo especial es que es el primero en su clase, pues participan solamente emprendedoras mujeres, 15 en total de diferentes lugares de América Latina, con diversos talentos y empresas innovadoras, todas se reunieron en Ciudad de México, aunque solo 10 estudiantes pasan a la escuela.

Cromos conversó con la presentadora y ex Señorita Colombia para conocer un poco más de esta oportunidad y lo que está pasando en su vida en 2024.

Cromos: ¿Cómo llegó a ti este proyecto tan especial?

Daniela Álvarez: Llegó un día de esos comunes y corrientes que uno está trabajando, mi manager me comentó que había algo importante, ‘que NBC Universal nos contactó porque quiere trabajar contigo para un programa que se llama Escuela Imparables’, pero le dije: ‘cuéntame de qué se trata’, porque nosotros tenemos un equipo de trabajo con el que queremos cumplir un propósito y con unos valores de la perspectiva de lo que queremos hacer, entonces cuando me hablaron de Escuela Imparables me emocioné porque es un programa de mujeres, hecho por mujeres para mujeres, donde hablamos del empoderamiento femenino, de inclusión, de equidad, de diversidad, y qué mejores valores que esos para volver a la televisión como presentadora y decir ‘¡listo! ¡hagámoslo!’. Así que fue muy especial esa noticia para mí, porque una de mis grandes pasiones siempre ha sido presentar, y llevaba un tiempecito importante en que no lo estaba haciendo, esperando a que llegara ese programa, que tenía que dedicarle cierto tiempo y que tuviera todos estos valores y principios por los que yo hoy trabajo.

C: ¿Qué crees que tienes para aportar a las participantes y a este tipo de formatos?

DA: Yo pienso que tanto el formato me aporta a mí como yo a el formato y a quienes nos van a ver. Es muy divertido porque en Escuela Imparables no solo soy la conductora, sino también jurado, es un gran reto profesional como mujer llegar no solamente a conducir y ganarme el cariño de las participantes, sino también su respeto, ya que me tocaba llevarlas al mismo tiempo y ganarme el amor y el cariño de tantas personas, es algo muy importante teniendo en cuenta que E! Entertainment va para 22 países en toda Latinoamérica.

Le doy gracias a Dios por todos los que me conocen y por todos los que voy a conocer a través de este programa, porque al final si algo le puedo aportar yo a este formato es inclusión, porque tenemos que recordarle a la gente que hay mujeres bellas más flacas, más bonitas, inteligentes, y porque hoy en día hay presentadoras muy berracas, pero también siempre existe un lugar para una persona como en mi caso que tengo una discapacidad y lucho por mis sueños y los conquisto, y creo que al pararme al frente de las participantes y del público, es recordarle a la gente que a veces en la vida puedes pasar por situaciones que no te esperas y que a veces la vida te puede cambiar de un día para otro, pero que cuando tú estás enfocada y tienes la fe inquebrantable, la fortaleza y resiliencia de transformar algo negativo en algo positivo y llevarlo a una gran oportunidad, puede ser ejemplo para muchas personas, así que espero que me vean allí con mi prótesis, con las ganas y la pasión por lo que hago.

C: Cuéntanos un poco más detalles del programa y cómo va a ser la dinámica.

DA: Escuela Imparables este año viene con cosas nuevas, empezando por que se hace en México y este año es en una montaña, el año pasado fue en la playa, en el mar, nos vamos a ir a la montaña, el verde, la naturaleza. Vamos a tener mujeres de todas partes de Latinoamérica, colombianas, venezolanas, chilenas, argentinas, todas con diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, de hacer las cosas. Va a ser muy chévere porque la dinámica es no solamente compartir las experiencias y las diferencias, sino también aprender, yo creo que hoy en día que somos el primer eeality de emprendimiento y empoderamiento femenino, donde vamos a compartir conocimiento, vamos a verlo a través de diferentes personas o mujeres que llegan a retarse y a recordarle al mundo que las mujeres somos líderes, que tenemos mucho por dar y por conquistar en el mundo de los negocios, que además con este reality se espera cambiar en estos porcentajes y que las mujeres sigan jugando un papel en otro nivel más importante del que venimos jugando en este mundo del emprendimiento, del empoderamiento y en los negocios.

C: ¿Por qué no seguiste en ‘El Desafío? ¿Planeas volver a la televisión colombiana?

DA: Muy buena pregunta, yo hice el primer Desafío en el 2019 con mis piernas y fue mi sueño cumplido, porque yo siempre decía que algún día quería estar en el Desafío porque era mi sueño más importante, trabajé en un magazine de entretenimiento muy bonito que era ‘Estilo RCN’, después de entretenimiento en CM&, en el noticiero internacional tuve la oportunidad de estar en radio en la W y cuando llega el Desafío para mí fue algo wow, sentí que lo logré, lo conseguí y trabajé con mis piernas y con Andrea Serna, que también era su primera vez en el Desafío, llegó la pandemia, llegan estas circunstancias para mí, el Desafío me llama y me dice: ‘no importa, Daniela, eres una mujer fuerte, una verdadera desafiante de la vida, así que tienes que estar con nosotros’.

Llegué y fue increíble porque al hacer el Desafío siete meses después de estar amputada, tenía un mes con mi prótesis y yo digo que mi mejor terapia fue el Desafío, porque llegué a trabajar en terrenos y superficies super diferentes, grama, montaña, barro, lluvia, hubo tantos retos a nivel físico que hice la mejor fisioterapia del mundo en mis tres meses de grabación agradecida y feliz estaba, el proyecto de hacer una tercera temporada, pero para ese momento necesitaba hacerme unas terapias que en las grabaciones no iba poder continuar haciéndome, ese fue el motivo porque tuve que decir que no podía trabajar con el Desafío ese año y debía hacer un alto.

La oportunidad se dio para Gabriela Tafur que hizo un buen trabajo y luego en mi vida, que está ahora llena de nuevas cosas, se presentó la oportunidad de ser jurado de ‘Nuestra Belleza Latina’ de alguna manera porque yo digo que una de las bendiciones que Dios me dio al quitarme la pierna fue el trabajo, porque llegó una lluvia de oportunidades para mí, y una que me gusta mucho es la oportunidad de ser coach motivacional, se me presentaron oportunidades para hacer charlas a nivel Latinoamérica, Ecuador, México, Estados Unidos, Guatemala, haciendo charlas motivacionales y también aparecieron campañas a nivel Latinoamérica en redes sociales y en general con mucho trabajo.

Entonces creo que hoy lo más importante es que a lo que me dedique tenga que ver con este propósito, como anfitriona del Desafío, claro, llego arreglarle la vida a los participantes, a hacer deportes extremos, a nadar con los delfines, a subir un globo, a tirarse en el río, hacer rafting, la vida me dice ‘espérate, porque ahora tienes un nuevo propósito’, y ahorita Escuela Imparables está conectado con ese propósito de inspirar, motivar, empoderar a las mujeres, tantos mensajes que vamos a tener la oportunidad de dar a través de este programa, y yo quisiera que cualquier formato, colombiano o en el mundo, hoy que yo participe, pueda imprimirle ese nuevo propósito, más que una diversión, porque tal vez hay formatos que habría que enfocar siempre hacia este propósito y ojalá Colombia me tenga en cuenta para un formato donde yo pueda mostrar este lado que para mí es tan importante, y que al mismo tiempo me cuide.

Yo también tengo mi pareja que me dice ‘deja de tirarte en la tirolesa y en el rating, tienes una sola pierna, tenemos que cuidarla. ya no es la misma Daniela que tenía todas sus capacidades deportivas’, y que ahora tengo un solo pie y que encima no está en su 100% y tengo que cuidar, entonces renunciar a un formato que amo y que amaré por siempre porque mi nueva Daniela tiene también que cuidarse y hacer otras cosas o cumplir otros mensajes y propósitos.

Además: Laura Sánchez, la influencer colombiana nominada a los People’s Choice Awards

C: Estamos a menos de un mes del Carnaval de Barranquilla, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos das para disfrutar al 100%?

DA: Recomiendo a los barranquilleros y a quienes no lo son disfrutar el carnaval, que se pongan la camiseta del carnaval ¿cómo se pone una camiseta? Sabe que va a recibir Maizena, va a bailar hasta que los pies le duelan, sabe que hay música, que tiene que ir a ser feliz, o sea, el carnaval no es para complicarse, no es para quejarse, no es para discutir, es para gozar y cuando nos metemos eso en la cabeza, yo creo que la mejor recomendación es que vamos a empaparnos del pueblo, con el pueblo.

Tú ves una reina del carnaval, es una mujer que es del pueblo para el pueblo, a que a pesar de que ellas son de la sociedad barranquillera, ya son mujeres carismáticas, con ganas de gozar con los demás, bailar, brincar con nuestro carnaval de Barranquilla, que es tan espectacular.

Entonces que estén super bien enfocados de todo lo que va haber porque son muchas cosas y le recomiendo que no se pueden perder la coronación de la reina, porque es nuestro evento favorito, porque con eso se da apertura al carnaval, como estado oficialmente y vemos en su show de coronación todo lo que es nuestra tradición, la reina en esta noche hace un resumen de lo que es el carnaval de Barranquilla, porque salen las marimondas, Joselito, el rey ,omo, el caimán, sale todo lo que nos representa, la música, la danza, toda nuestra cultura, así que es un gran día y nuestra Batalla de Flores que tampoco se la pueden perder.