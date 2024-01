Laura Sánchez, la influencer colombiana nominada a los People’s Choice Awards

Laura Sánchez es una creadora de contenido y emprendedora bogotana que con más de diez años en la industria se ha alzado como uno de los nombres con mayor perfil en el país, de hecho, su audiencia también llega a diversos puntos de toda América Latina. En Instagram ya está muy cerca de alcanzar el millón de seguidores, es una maquilladora profesional, por lo que su contenido está más que todo relacionado al mundo de la belleza.

Su trabajo la llevó a conocer a sus ídolas, entre ellas Rihanna y Lady Gaga, y actualmente cuenta con su propia marca de cosméticos llamada Laura Makeup Labs. Entonces no resulta extraño que esté nominada en los People’s Choice Awards en la categoría de Mejor Influencer Latina, las votaciones ya están cerradas, pero el próximo 18 será la trasmisión en vivo por E! Entertainment. Cromos conversó con la bogotana para conocer un poco más de su historia.

Cromos: ¿Cuál fue tu reacción al recibir la nominación a los People’s Choice Awards?

Laura Sánchez: La nominación la recibo con mucha sorpresa y estoy muy emocionada, obviamente, muy agradecida por la oportunidad de estar relacionada con los People’s Choice Awards. Entonces, de verdad, estoy muy contenta y es para mí un reconocimiento al trabajo que he hecho por tanto tiempo. También demuestra que mi contenido todavía puede ser relevante y que la gente sigue disfrutando del contenido de belleza, a pesar de que tuvo un auge grandísimo y ahora cuesta más crear contenido de belleza que vuelva a tener ese impacto. Entonces, este tipo de premios, estas invitaciones y eventos de trabajar con marcas son muy motivantes para uno como creador.

C: ¿Cómo generas tu contenido para que sea lo suficientemente relevante y adquiera fuerza?

LS: Obviamente a cualquier influencer o creador de contenido le encantaría que todos los vídeos se vuelvan súper virales. Lo que yo empecé a hacer es un enfoque que me ha funcionado muy bien. Consiste en crear vídeos que a mí misma me llamen la atención. Soy consumidora de videos de maquillaje y también de cocina. Entonces, cuando caigo en ese hoyo negro de quedarme una hora viendo videos en redes sociales, ahí pienso: ‘¿Qué contenido me gusta a mí? ¿Qué contenido consumo yo?’.

Esto hace que el contenido sea más auténtico y apasionado. Así que, empecé a hacer esto y realmente funciona. Vuelvo y repito, la constancia es lo más importante, más allá de si el vídeo es el mejor o el peor del mundo, dado que hay mucho contenido en redes. Entonces, la constancia es clave para seguir siendo relevante y que la gente continúe viéndote.

C: ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo quieres que la gente entienda tu contenido y que valore tu trabajo?

LS: Ese mensaje que quiero transmitir es algo que agradezco que me lo preguntes, porque siempre ha sido un aspecto difícil para mí. No deseo que la gente vea mi contenido únicamente como maquillaje y ya, algo totalmente superficial que, al final, no importa. He notado que, para muchas personas, no solo en maquillaje, mi contenido significa sentirse bien. Para otros, es una forma de distracción y aprendizaje. Puede representar la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo o una nueva fuente de ingresos.

Así que lo veo de esta manera, no solo como aprender a maquillarse, sino también como un momento agradable para distraerte con entretenimiento. Además, trato de compartir historias personales para brindar un poco de inspiración, de modo que no se limite únicamente a consejos de belleza como ‘compra este polvo maravilloso para tapar imperfecciones’.

C: Háblanos de tu experiencia como emprendedora y tu pasión por tu empresa de maquillaje.

LS: Tengo varios proyectos en marcha. Uno de ellos es mi marca de maquillaje, que es una empresa familiar. Trabajo con mi hermana y mi mamá, y también contamos con otras dos personas que nos apoyan en la planificación y gestión de redes sociales, entre otros aspectos. Siempre ha sido una marca propia y familiar al mismo tiempo. Es maravilloso porque le hemos dedicado mucho amor, y la gente lo nota en cada producto, cada empaque y cada lanzamiento.

Esta marca es realmente mía, una inversión de mis ahorros. Si algo sale mal, lo pierdo yo; si algo sale bien, gano yo. Es un proyecto precioso que me da un poco de miedo, pero me encanta que la gente lo apoye y que continúe creciendo. Esta faceta de empresaria y emprendedora ha sido desafiante, ya que he tenido que aprender desde cero aspectos que nunca estudié y que, sinceramente, no me interesaban mucho, como los números, estadísticas y hojas de cálculo. Ahora, me toca aprender y entender todo eso, y me gusta porque es un desafío. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado con la marca.

C: Háblanos de tu proyecto de rescate animal.

LS: En realidad, no somos una fundación en este momento, sino un proyecto de rescate animal. Nuestra labor se centra en rescatar perros, gatos y, en ocasiones, incluso aves como palomas. Una vez rescatados, nos dedicamos a su rehabilitación. La meta principal es encontrarles un hogar permanente, aunque lamentablemente no todos logran recuperarse completamente debido a su estado inicial.

Mi esposo y yo, en cada lugar donde vivimos, acogemos a estos animales, brindándoles cuidado y atención. Cuando están saludables y listos para ser adoptados, llevamos a cabo entrevistas y procesos de adopción, incluyendo formularios y procedimientos estándar. Después de ser adoptados, seguimos realizando un seguimiento periódico para asegurarnos de que estén bien en su nuevo hogar.