Mason Alexander Park, el actor no binarie que triunfa en Hollywood

Este 8 de enero estrenó la segunda temporada de ‘Quantum Leap’ por Universal+, la serie que da continuación a la producción homónima originaria de 1989. En esta continuación los sucesos se dan treinta años después, retomando esta historia de ciencia ficción, ahora protagonizada por un brillante físico, el doctor Ben Song (Raymond Lee).

Song unió fuerzas con su equipo para reiniciar el proyecto, pero como era de esperarse, las cosas no salieron tan bien. Él termina perdido en el tiempo y su única prometida es Addison, que es convertida en un holograma y hace todo lo posible para que él regresa a casa.

En la temporada anterior Ben terminó su misión al salvar a su prometida, y en la nueva entrega el viajero del tiempo aparece tres años después, dejándonos con muchas dudas sobre qué ha pasado en todo este tiempo, con él, su equipo y su amada.

A propósito, Cromos entrevistó a Mason Alexander Park, un actor estadounidense no binarie reconocide por su papel de Desire en ‘The Sandman’ en Netflix, o su interpretación en teatro de ‘Hedwig and the Angry Inch’, que en Quantum Leap interpreta al doctor Ian Wright. En esta oportunidad nos cuenta más detalles de esta producción y su carrera.

Fotografía por: Cortesía NBC

Cromos: ¿Cómo te sientes al estar de vuelta en esta segunda temporada de Quantum Leap?

Mason Alexander Park: Se siente bien. Se siente como regresar a casa. Hemos construido una familia tan agradable con el programa y creo que somos realmente afortunados de que todos nos amamos, nos encanta trabajar juntos. Así que es muy agradable poder hacer algo que amas con personas a las que amas, porque eso no siempre es el caso. A veces es un trabajo, a veces vas a trabajar, haces tu trabajo y te vas a casa.

Pero el programa es tan divertido y conmovedor, y es algo genial en lo que participar. Creo que todos, de vez en cuando, miramos alrededor en el set y decimos: ‘Esto es tan genial, no puedo creer que podamos hacer esto para vivir’. Así que es agradable regresar a los personajes y aún estamos filmando la segunda temporada. Quedan algunos episodios más, así que sé que está a punto de emitirse, pero ha sido muy emocionante volver.

C: Cuéntanos un poco más sobre la evolución de tu personaje.

MAP: Cuando audicioné tenían una idea de quién era Ian y, de alguna manera, había una descripción un poco sobre el personaje. Pero tuve la suerte de que después de que decidieron que yo lo interpretara, realmente han construido a Ian en torno a mí como persona y en torno a cosas que les gustan de mí o cosas que les resultan divertidas de mí.

Así que, a medida que avanza cada episodio, veo más y más las similitudes entre yo y el personaje, y creo que eso ha sido una evolución divertida en la que participar. Pero en cuanto a la temporada uno y a la temporada dos, hay un gran giro, hay muchas cosas que se revelan muy temprano en la segunda temporada que se construyen a partir del último episodio de la temporada uno, donde ves a Ian del futuro y del pasado, y ese fue uno de los episodios de televisión más locos en los que he participado.

Y así dejamos al personaje en un estado tan elevado al darse cuenta de que realmente fueron la razón por la que Ben saltó al pasado en primer lugar. Y así, la temporada dos, creo, comienza con Ian en un lugar realmente genial pero estresado. Ha sido divertido ver crecer mucho al personaje.

C: ¿Qué es lo que más te gusta del género de ciencia ficción?

MAP: Me encanta lo que puedes lograr en términos de contar historias en la ciencia ficción. Es un género astuto de alguna manera porque es tan emocionante y divertido que a menudo puedes discutir temas que resuenan con la audiencia de una manera realmente profunda que tal vez no podrías en otros géneros.

La ciencia ficción siempre ha tratado sobre la batalla entre el bien y el mal y mucho sobre las personas que luchan por la causa correcta. Y creo que nuestro programa trata mucho sobre la moralidad y la empatía de una manera realmente hermosa, que sigue siendo súper entretenido y emocionante. Y eso es realmente especial para mí porque puedes reunir a familias para ver cosas en el mundo de la ciencia ficción, y pueden salir con muchas lecciones, mucho corazón y mucha educación de una manera indirecta que no creo que sea cierto en ningún otro género.

C: ¿Cómo fue tu experiencia en grandes producciones como Cowboy Bebop o The Sandman?

MAP: Fue muy divertido. Fue impresionante caminar en el set y ver el trabajo que la gente había puesto en construir el mundo, en construir este tipo de universos. Los sets eran enormes, los trajes eran preciosos. He tenido mucha suerte porque Quantum Leap es bastante masivo y realmente sorprendente, pero he hecho tantos programas de televisión realmente elevados y como Sandman era un cómic que estaba leyendo de adolescente, imaginando ciertas cosas en mi mente y ver lo que está en la página y luego pasar de eso a ver cómo realmente construyen esos sets y tratan de recrear momentos de esos cómics. Me pone la piel de gallina pensar en eso. Me siento muy afortunado, me siento honrado de poder ser parte de propiedades tan queridas porque las bases de fans son muy divertidas y geniales. Y es agradable ser parte de cosas que a la gente le importa tanto, que la gente ama tanto.

C: ¿Cuál es el sueño más grande que tienes en tu vida profesional?

MAP: Va a sonar aburrido, pero mi mayor sueño siempre fue simplemente poder permitirme hacer lo que quería hacer como artista, estar en un lugar donde no tuviera que preocuparme tanto por si podré pagar el alquiler este año. ¿Podré hacer eso? Porque amo tantas cosas diferentes. Amo el cine independiente, también amo el teatro y trabajos que tampoco pagan muy bien.

Así que es realmente es agradable estar en un lugar ahora donde puedo permitirme ir y hacer teatro durante unos meses o puedo permitirme hacer una película independiente y no tener que preocuparme demasiado. Ese fue un sueño masivo.

Pero ahora creo que, tratando de llevar eso un paso más allá, quiero tanto vivir en un mundo donde haya más personas como yo que estén operando al nivel en el que estoy operando, quiero ver más directores y escritores no binarios y más escritores, directores y actores trans que encuentren mucho éxito, porque entonces sentiré que fui parte de algo que creó un cambio duradero y abrió muchas puertas en lugar de ser solo yo, siendo uno de los pocos que logra salir de eso. Siempre quieres que el mundo siga mejorando. Y sí, creo que es donde estoy actualmente.

C: Hablas del mundo en el que vivimos ahora, de la inclusión y abrir puertas para todas las personas ¿cómo ves el futuro de la inclusión real en Hollywood?

MAP: Creo que la única manera de llegar a un punto donde la inclusión no sea necesariamente solo un acto de virtud es si podemos tener a más personas marginadas en posiciones de poder. Creo que tener ejecutivos y directores y personas que estén en la cima de la lista siendo mucho más diversas, creo que esa es la clave porque entonces tendrán el poder y la autonomía para contar sus propias historias y para poder contratar a las personas adecuadas para hacer ciertas cosas. Porque eso es, creo que es hacia donde estamos avanzando lentamente. Creo que ha sido el obstáculo más difícil de superar.

Todavía hay muchos hombres blancos a cargo. Y siempre tendrán ciertos puntos ciegos y hasta que podamos tener a más personas diversas en la cima, creo que no entenderemos completamente cómo se ve o se siente la inclusión. Pero creo que estamos llegando allí, nos está llevando un minuto, pero creo que mucho ha cambiado desde que empecé a actuar. Y estoy realmente asombrado por cuánto ha mejorado solo en los últimos años. Así que tengo muchas esperanzas. Estoy muy emocionado de ver qué va a pasar.