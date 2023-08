El barista de Tom Cruise es colombiano y nos cuenta cómo es trabajar con él

El café que consume Tom Cruise es colombiano y su barista personal también. Certain visitó Colombia para ser jurado y conferencista del evento ‘La mejor taza de mi Nariño 2023′ en la capital nariñense.

La primera vez que Juan Manuel Certain se cruzó con la estrella de Hollywood fue en 2015. Su experiencia, profesionalismo y el renombre de su empresa de tostión y distribución de café en Estados Unidos lo ubicaron en el radar del reconocido actor y productor de cine y de otros artistas de Hollywood . Certain, caleño de nacimiento, aún recuerda los detalles de ese primer encuentro.

Puedes leer: ¿Tomar café es malo? Esta es la mejor manera de tomarlo

El barista de Tom Cruise se llama Juan Manuel Certain y es Colombiano Fotografía por: Instagram/ Juan Manuel Certain

Las raíces de este reconocido barista están en una finca de Piendamó (Cauca) a donde iba desde muy pequeño para jugar entre cafetales y aprender todo lo relacionado con el arte del café, a través de su abuelo, hasta que en 1999 debido al conflicto armado que atravesaba el país tuvo que migrar junto a su familia a Estados Unidos, donde reside actualmente. “En 2008 la situación en Colombia mejora y mi hermano me propone que importemos el café de la finca para acá. Ahí empezó a tostarse esta historia”, comentó Certain al recordar los inicios de su empresa Tostión.

¿Cómo fue el encuentro entre Tom Cruise y Juan Manuel Certain?

La llegada de Tom fue muy chistosa a mi vida. porque un día me llama la hermana de Tom y me dice que él toma mi café, que Tom irá a Colombia y me dice que dónde puede comprar mi café. Primero yo no me creo la historia pensé que era una broma, pero le dije que el café que produzco en Estados Unidos es diferente porque traigo los granos de café de Colombia y lo tuesto en mi casa y lo proceso, por eso en Colombia no está mi marca de café en el país.

Entonces después de unos días me llamaron para saber si yo le podía dar un servicio de café a Tom y pensé, ¿un servicio de café?, ¿eso que quiere decir?, me imaginé la persona de los tintos caminando en la casa de él.

Y no, resultó ser un cuento de barismo muy chévere, me contrataron para acompañarlo en sus películas que se rodaron aquí en Medellín y Cartagena. Conectamos muy bien y eso fue desde el 2015 y desde ese momento trabajo con él.

Puedes leer: Tinto, perico, capuchino, ¿cómo le dices tú al café?

¿Cómo es tu trabajo al lado de Tom?

Trabajamos en las películas cuando estamos filmando, también en su casa para alineaciones d ela maquina y el café y eso me permite tener mi negocio y viajar con él para películas

¿Cómo describes a Tom Cruise?

Tom es un bacán, es un perfeccionista exagerado y siempre visualiza un túnel y sabe lo que quiere que le den y para donde va, por eso siempre quiere las mejores cosas y por eso toma café colombiano, el mejor café colombiano.

¿Qué otros artistas de Hollywood han probado tu café?

He trabajado con Angela Bassett, Meryl Streep, Henry Cavill, Jason Momoa, Rebecca Ferguson y los actores de la producción de Breaking Bad quienes estuvieron filmando en Albuquerque en donde yo vivo actualmente. Además no solo artistas de Hollywood sino también artistas colombianos con quienes he tenido la oportunidad de trabajar.

Puedes leer: Vereda Central, el placer de tomar un buen café

¿Qué han dicho ellos del café colombiano?

Para mí es super importante hablar sobre Colombia, es muy chévere esta conexión por medio del café y poder educar del café pero poder hablar de Colombia es algo muy fascinante, de hecho muchos artistas han venido al país, les encanta nuestro clima, nuestra tierra, de hecho Tom le encanta el país. A parte de la conexión cone estos artistas dejamos el nombre de Colombia en alto.