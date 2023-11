Khalid Abdalla, Dodi Al-Fayed en The Crown, habla del terrible desenlace con Diana

La primera temporada de The Crown se lanzó el 4 de noviembre de 2016 suscitando un fresco interés alrededor de la corona británica, luego de más de siete años, atravesando fuertes controversias, una de las series más exitosas de Netflix llega a su final en 2023 con su sexta temporada, la primera parte se estrena este 16 de noviembre y la segunda se lanzará el 14 del próximo mes.

En esta nueva parte del seriado se abarca seguramente el momento que la mayoría ha estado esperando, la trágica muerte de la princesa Diana. Al ver estos primeros cuatro episodios tenemos la oportunidad de conocer cómo fue la pública, pero misteriosa, relación entre ella y Dodi Al-Fayed, interpretado por el actor egipcio escocés, Khalid Abdalla.

Cromos conversó con Abdalla, para conocer un poco más sobre el interesante acercamiento que se le dio al último novio que tuvo la princesa de Gales y todos los detalles de esta entrega de The Crown.

Cromos: ¿Cómo te preparaste para el rol y qué información te dieron o encontraste?

Khalid Abdalla: La preparación empezó antes de que me pidieran encontrarme con Peter (Morgan) para ofrecerme el papel, yo era como todos los demás, que sabían prácticamente nada sobre Dodi, es una persona que durante los últimos 26 años ha estado en stands de supermercados, en el ojo público, desde la distancia, pero aún así nadie conoce nada sobre él.

Entonces comencé a profundizar, empecé a encontrar ciertos artículos, ciertas cosas que me empezaron a contar una historia mucho más interesante. Luego me encontré con Peter y empecé a entender, primero que nada, que el plan no era hacer lo que normalmente se ha hecho, tratarlo como alguien más irrelevante que simplemente pasa, pero en realidad darle y a la familia Al-Fayed el trato de la misma dignidad que se le da a otros personajes y otras partes en la familia real.

Desde ahí me dieron el papel y entendí lo que el trabajo sería y ahí empezó mi verdadera investigación. Hablé con amigos, algunos amigos de él y empecé a entender esta dinámica central entre él y su padre, por un lado, era profundamente amorosa, pero compleja, y al mismo tiempo tuve que hacerme una gran pregunta: ¿hubo un gran enamoramiento entre él y Diana o no? Y siempre digo que en relación con lo que hacemos, que nuestro trabajo no es responder preguntas, sino hacerlas tan intensamente como sea posible, y parte de cómo haces eso es en la profundidad de la investigación, pero también en cómo eso se relaciona con todo lo que piensas, en cómo nos enamoramos y lo que significa las historias de príncipes y princesas, y particularmente la historia de Dodi y Diana se ha convertido en esta historia blanco y negro 2D.

Mientras empezaba a entender a Dodi y a deconstruir al supuesto playboy, porque completamente da la impresión errónea, como esta clase de Hugh Hefner, pero él no era así, era tímido, amable, que tuvo varias relaciones porque era muy bueno en enamorarse, pero era muy malo en las cosas difíciles de las relaciones, y poner eso en el contexto del hijo de un hombre rico y dadas las circunstancias te tildan de playboy, eso no tiene sentido. Mientras hablaba con sus amigos y veía sus fotos y sus cosas, yo simplemente quería abrazarlo, y una amiga me dijo exactamente eso: ‘eso es lo que provocaba Dodi en las personas’.

Luego, poner eso en el contexto de la historia, con las imágenes que tienes, aquellas de él y Diana en la parte trasera del Ritz y lo ves con sus manos en la espalda de Diana, abrazándose tiernamente, acariciándose suavemente y eso te deja con una ternura, una ternura que no se da sin enamorarse, pones todo eso frente a las circunstancias y todo empieza a brillar. Hay otra cosa y es la gran responsabilidad que viene con todo esto, como decía, era alguien que la gente no conoce y a pesar de que él también murió en ese accidente automovilístico, y luego, finalmente después de 26 años, podemos conocerlo un poco más, podemos enamorarnos de él un poquito más, en la misma manera de que todos merecemos amor, y luego cuando él muere, finalmente, después de 26 años, podemos llorarlo y lo que eso significa culturalmente.

Cuando me pregunté a mí mismo cuántas películas se me vienen a la cabeza, cuántos personajes de mi contexto y herencia se me vienen a la cabeza, en la historia del cine de este lado del mundo, que han sido escuchados y amados, hasta llorados si mueren, no se me ocurre ninguno, en el contexto de mi vida, durante todos estos años, muchos han muerto por la guerra, encuentro que eso resuena increíblemente con las circunstancias en las que vivimos ahora.

Khalid Abdalla (Al-Fayed) y Elizabeth Debicki (Diana) en la temporada final de The Crown. Fotografía por: Cortesía - Netflix

C: ¿Cómo fue filmar las escenas más emotivas?

KA: Este es un trabajo estresante, hermoso e inspirador, es curioso, me parece que lo divertido es igual de difícil a lo emotivo, ambos son difíciles porque están relacionados, lo que experimentamos con Dodi y Diana esta temporada es que están viviendo sus vidas sin saber que van a morir, no tiene esa forma retrospectiva y es parte de lo que tenemos que explorar, y esa fue una cosa hermosa por explorar, pasaron seis semanas desde que ellos se conocieron hasta que murieron y luego estamos en esa locura que es el inicio de cualquier relación, sabiendo a dónde eso lleva por supuesto que tiene una diferente emocionalidad, pero para encontrarlos y honrarlos tienes que acercarte lo más posible a cómo ellos vivieron ese momento.

C: ¿Qué piensas de cómo Hollywood o los principales medios de comunicación retratan personajes árabes o musulmanes?

KA: Me gradué de la universidad en 2003, después del 11 de septiembre, las producciones que he hecho, incluyendo esta, abordan un trauma político, entonces, claramente, hablando de esa representación, hay un legado horrendo, el mundo al que he entrado en términos de representación tiene un legado horrendo que ha representado mal y ha estereotipado, somos los personajes que ellos temen, no los que ellos aman, no los que ellos conocen, desearía que fueran representaciones más precisas, pero ni siquiera es así. Ha sido parte de mi carrera cambiar eso, hacer el trabajo duro de cambiar eso, he enfrentado decisiones difíciles y me enorgullece todo lo que he hecho, sobre el 9-11, Iraq, Afganistán, Egipto y más allá, y esto, son diferentes maneras para cambiar percepciones, para unir a la gente, pero tenemos mucho trabajo por hacer.

Por eso es que esto es tan especial para mí, por eso digo que finalmente lo podemos llorar, finalmente a la gente le gusta él, como yo, y empieza a ser visto de una forma diferente, y sorpresa, cuando haces eso, culturalmente las cosas empiezan a brillar, empiezan a salir, esto es lo que la diversidad verdadera significa para mí, y por eso digo que hay cierto sentido de gratitud hacia Diana, porque siento que lo que lleva a este momento ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, hay algo que tiene que ver con su mirada de la gente, que creo que es el motivo por el que todos la amaban, creo que ella veía a las personas por su luz interior, no por el color de su piel y eso se ve en su relación con Dodi.

C: ¿Para ti qué representa estar en temporada final de The Crown?

KA: Es un gran honor y privilegio, desde el principio todos se han preguntado cómo sería y la han esperado, como ¿van a hacer Dodi y Diana? Y haber llegado aquí, y en términos del legado de The Crown, pero también del legado de ese momento y lo que significa para la gente como un trauma cultural por el que la gente ha llorado, millones de personas a lo largo del mundo hace 26 años, hacer lo mejor para honrar eso y que ojalá la gente sienta eso, es simplemente enorme. Como ya dije, me tomo estas responsabilidades muy en serio, además, creo que hay algo muy especial de llegar a este momento, lo que está pasando con The Crown, una de las cosas que amo, y Peter habla de esto, y es la forma de contar las historias a lo largo de las generaciones, para mí, cuando ves estos episodios, no solo ves a Dodi y Diana, de cierta manera los estás viendo en relación con todo lo que has visto en The Crown, que usualmente abarcan las tensiones en relaciones como el amor familiar y tener que defender un aspecto que heredas o no, y el amor personal, la tensión entre esas cosas, hay una frase que me gusta que es: la historia no se repita pero rima, hay una rima extraordinaria en términos de todo el trabajo que se ha hecho en The Crown, también quiere decir que cuando llegamos aquí también está hablando al trabajo que se ha hecho por temporadas desde que empezó hace ocho o nueve años.