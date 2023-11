Natalia Montero, la caleña que lleva cinco años firme en el modelaje internacional

Natalia Montero apareció en la escena del modelaje internacional hace más de cinco años, logró lo que ninguna colombiana tenía el orgulloso de admitir, ser exclusiva para una de las casas de moda más grandes en el mundo entero, Balenciaga, lo que también es señal de que es una de las primeras, o simplemente la primera en trabajar para marcas de lujo internacionales.

Probablemente esto dio pie a que otras nacionales tuvieran la oportunidad de también probar suerte en el circuito Nueva York, Londres, Milán y París, como es el caso de Elaine Palacio, Nazarit Machín o Valentina Castro. Además de la firma dirigida creativamente por Demna Gvasalia, Montero también ha trabajado para nombres de la talla de J.W Anderson, Prada, Calvin Klein, entre otras.

Aunque el trabajo para una modelo puede desaparecer por completo en un abrir y cerrar de ojos, esta caleña ha logrado perseverar en esta industria tan competitiva, y, de hecho, acaba de salir su portada para la revista Grazia Reino Unido, en una bella editorial de moda capturada desde Escocia. Cromos conversó con la protagonista de esta historia que parece salida de un cuento de hadas.

Fotografía por: Cortesía - Natalia Montero

Cromos: Cuéntanos cómo inició tu carrera como modelo.

Natalia Montero: Yo trabajaba como mesera en el Parque del Perro (al sur de Cali), un día, bajándome de la estación del Mío, y caminando hacia el lugar, Pedro Tobón, que fue mi agente por mucho tiempo, que fue la persona que me descubrió, empezó a ir detrás mío, fue literalmente una persecución, hasta que llegué al restaurante y él se devuelve y se presenta: ‘hola, tengo esta agencia donde están estas modelos reconocidas’, me preguntó si yo era modelo, yo le dije que no, yo había tenido un acercamiento con el modelaje cuando era más pequeña, cuando tenía unos nueve años, estuve en clase de modelaje, pero simplemente no fue lo mío, Pedro me dijo: ‘yo veo que tienes un perfil para ser modelo, me gustaría que te pasases por la agencia y si te gusta te podríamos firmar’.

Así fue cómo empezó en Colombia mi historia como modelo, hay una segunda parte que es con otra persona, Guillermo, me descubrió por Instagram, pero yo no tenía como ese focus internacional, para mí, cuando inicié a ser modelo, era más de forma local y nunca pensé que pudiera hacerlo de forma internacional hasta que conocí a Guillermo que es mi representante hasta ahora, él me dijo que podíamos hacer un enfoque un poco más internacional, empezamos a aplicar a muchas agencias y una de esas agencias, que es Elite, fue la que se interesó en mí y es la agencia con la que actualmente estoy ahora desde el 2017.

C: ¿Para ti qué representa haber sido exclusiva para Balenciaga?

NM: Yo miro atrás y estoy muy agradecida con todo el equipo de Balenciaga, con Lotta que era la estilista en ese entonces, con Demna, con todo su equipo que yo siempre he dicho que fue una marca que vio una estrella en mí, sin importar que yo estuviera al otro lado del mundo, en Colombia, me pagaron absolutamente todo y me dieron la oportunidad de debutar.

Yo no tenía idea de quién era Balenciaga y en el aeropuerto me preguntaron: ‘¿usted qué hace aquí?’ y yo: ‘vengo a debutar con la marca internacional Balenciaga’, pero yo no tenía idea y a medida que fue creciendo mi relación con ellos me fui dando cuenta de quién es Balenciaga.

Yo miro atrás y son muchas emociones, me da mucho sentimiento, sí tenía muchísimo miedo, le dije a mi familia como ‘está esta posibilidad’, enfrenté todos esos miedos y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado realmente, haberme montado en ese avión sin una pisca de inglés, con 200 euros en el bolsillo, con ropa prestada, maleta prestada, no sabía a lo que me iba a enfrentar. Siempre digo que me abrazo y abrazo mucho a mi familia, mis amigos, mis agentes, a todas las personas que me apoyaron cuando se dio la oportunidad de salir, pero sin tener los recursos, muchas personas pusieron su granito.

C: ¿Cuál crees que sea la lección más grande que has aprendido a lo largo de tu carrera?

NM: Que este es un trabajo de mucha persistencia, yo ya venía de que se me cerraran muchísimas puertas en Colombia, pero se me abrieron otras afuera, inicié haciendo muchísimas cosas y mi carrera iba hacia arriba, luego llegó pandemia y fue como ‘ok…’, me cuestioné muchísimo si yo quería seguir siendo modelo, me cuestioné muchas cosas y hay cosas que me sigo cuestionando.

Yo creo que la persistencia y el trabajo duro, el enfocarse y el tener los pies en la tierra es como de las cosas más bonitas que me ha dejado el modelaje, aparte de conocer gente increíble, he dado con una comunidad de amigas, modelos latinas, muy lindas también, amigas de República Dominicana, de Argentina, de muchas partes de Latinoamérica, viajar a lugares que nunca me imaginé que pudiese viajar, que nunca pensé que existiesen siquiera.

C: ¿Cuál crees que sea la clave para mantenerse relevante en esta industria?

NM: Yo creo que mantenerse firme a tus ideales, mantenerte fiel a quien tú eres, siempre he dicho que uno en este mundo, en esta industria se puede ir por unos caminos que no deberían ser, yo creo que me he caracterizado literalmente por seguir mis ideales y creyendo. Yo agradezco a los clientes que se entusiasman por trabajar conmigo, yo siento que esto es un proceso, yo desde que inicié, y le puedo decir a las niñas que vienen, que en un momento tú puedes estar haciendo 30 shows por temporada y la siguiente vas a ser dos, tres, cuatro shows, es lo que me ha pasado un poco, pero igual es como mantenerse persistente, es cíclico, puede que esta temporada no estés haciendo mucho, pero la próxima estés haciendo todo y así te mantengas.

Pero se trata de mantener la mente ocupada, porque si tú te tomas este trabajo personal te vuelves loca, es mejor tomarlo todo con calma, disfrutarlo, no hay nada mejor que eso, yo disfruto muchísimo de cada logro que he tenido.

C: ¿Qué le dirías a las chicas colombianas que quieren intentarlo en el extranjero?

NM: Que hay que seguir, hay que persistir, que si se te cierra una puerta muchas más se te van a abrir. Yo recibo muchos mensajes de niñas que me dicen: ‘yo he tratado, no sé qué más hacer’ y lo que siempre les he dicho es que este trabajo es de perseverar, a veces la espera puede ser muy larga, pero vale la pena, hay chicas que inician haciendo todo y hay otras que les toca esperar un poco más, pero eso no quiere decir que no estás haciendo las cosas bien, es de trabajar todos los días y proyectarte.

C: ¿Qué sueñas para el resto de tu carrera?

NM: Mi sueño nunca fue ser modelo, tengo otros sueños y proyectos, esto para mí es la oportunidad de tener capital y empezar a desarrollar mis sueños más adelantes, pero realmente hay modelaje para mucho tiempo, creo yo, si tú te cuidas y tienes buenos hábitos puedes trabajar mucho tiempo. Yo tengo 26 años y me dicen: ‘yo creo que tú puedes trabajar unos 10 años más’ y yo: ‘no creo que vaya a trabajar 10 años más, pero gracias’, me veo jubilada máximo en unos cinco años, cumpliendo mis sueños, uno de ellos es crear una fundación de perros, que a mí me gustan mucho los animales, de pronto me veo modelando un poco, pero ya no tiempo completo.