Laura Tobón reflexiona: “Colombia es un país que necesita esperanza”

Laura Tobón empieza el 2024 con el pie derecho, pues solo hace un par de semanas se estrenó la más reciente temporada de ‘La Voz Kids’, uno de sus proyectos más estables. Ahora que ya es mamá, esta aventura le ha sentado diferentemente, pues no puede evitar ver a su hijo, Lucca, en los ojos de los participantes.

La bogotana comparte la presentación de este reality de Caracol Televisión con Iván Lalinde, mientras que los jurados en esta entrega son: una vez más Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y el mexicano Aleks Syntek. Cromos conversó con Tobón para conocer un poco más de esta temporada, su experiencia con las redes sociales y otras reflexiones más personales.

Cromos: ¿Qué te hace volver a una temporada de La Voz Kids?

Laura Tobón: ¿Qué me hace volver? Que ya no estoy embarazada (risas), después de estar dos años alejada de la tele vuelvo a mi programa favorito, este es mi proyecto estrella, por así decirlo, porque ese era el proyecto con el que crecí, ya esta es mi quinta temporada siendo presentadora y es muy bonito porque las personas han visto mi transición, han visto a la Laura más chiquita, han visto a la Laura en ‘La Voz Teens’, han visto a la Laura Tobón embarazada y ahora están viendo a la Laura Tobón ya siendo mamá, ver esa evolución me parece súper chévere compartirla y este año estoy muy feliz, muy conectada con los niños, ahora que tengo a mi chiquitín, que él ama tanto la música, yo veo a los niños y digo: ‘¡Dios mío! Ese es mi hijo’, y podría ser mi hijo en cualquier momento.

C: ¿Verías a tu hijo Lucca participando en La Voz Kids?

LT: Total, yo comparto mucho en mis redes sociales lo que él disfruta la música, él todavía no habla mucho, pero hace mímica como si él cantara, yo le he preguntado a otras mamás que tienen niños músicos, como las mamás de ahorita de La Voz Kids y todas me dicen: ‘Mi hijo empezó desde el vientre’, ‘mi hijo empezó desde los dos años’, y yo decía: ‘mi hijo va a ser igual’, mi hijo se desvive por la música, es una cosa loca. Entonces vamos a ver si después me tenga que retirar del programa para que mi hijo pueda participar.

C: ¿Por qué crees que los colombianos siguen disfrutando de este tipo de formatos?

LT: Yo creo que este tipo de formatos es esencial, con tantas noticias desafortunadas, con tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo, no solo en Colombia, necesitamos a veces desconectarnos de eso y vivir la alegría de los niños, vivir un programa un poquito más blanco, vivir un programa con esperanza, porque Colombia es un país que necesita esperanza, que necesita alegría. Este es un formato que la gente sí o sí se engancha porque quieren desligarse de la realidad y vivir magia, eso me pasa a mí, yo cuando quiero pasarla bien y solo quiero vivir cosas bonitas me conecto a este tipo de shows, que me hacen sentir bien y me hacen sentir feliz.

C: ¿Para ti cómo fue la acogida que tuvo ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’?

LT: Es un parche, es como mi tercera temporada y me la gozo, me la montan, yo sufro, lloro, me río. Me fui con Suso, lo que me reí no fue normal, lo que yo siempre me río con ellos es una cosa loca, pero más que todo también ver nuevos lugares, por ejemplo, yo no conocía La Paz, el Salar de Uyuni, nunca se me había ocurrido ir a Bolivia, Argentina sí había ido, pero hace muchos años no iba. Me pareció que este año fue una dupla muy divertida, también él llegó a tocar mis emociones, porque ahora que soy mamá soy más sentimental que nunca, algo que me da miedo me genera más sensibilidad, algo de pensar en el futuro me genera sensibilidad.

C: ¿Cómo es la dinámica? ¿Ustedes escogen al humorista?

LT: Eso es al azar, yo siempre voy con Boyacoman, porque Boyaquito y yo hemos establecido una conexión súper bonita y yo pensé: ‘bueno, este año me voy con Boyaquito’, cuando me dicen: ‘Lau, este año tu compañero es Suso’, y yo: ‘Dios mío, Suso me la va a montar, me va a volver la vida imposible’, y al revés, fue un súper compañero, me reí, me la montó, pero fue un gran compañero y siento que fuimos una dupla que dimos de qué hablar, fue chévere, divertido.

C: ¿Qué nos puedes decir de este año 2023 en el que te estableciste en redes sociales viajando con grandes marcas, como Dior, por el mundo?

LT: El año pasado fui a Río de Janeiro con Carolina Herrera, fui con Dior a París y a Perú, también fui con Michael Kors a Nueva York. Gracias a Dios, la moda siempre ha sido parte de mi vida y me ha abierto las puertas de una manera impresionante y como colombiana me hace feliz que estas puertas a marcas tan grandes no se olviden de nuestro país y que yo pueda como sacar la cara por nosotros en cuanto a la moda, me hace sentir muy feliz, a veces como que ni me la creo yo misma, como que digo: ‘¿por qué me están invitando a mí?’, uno a veces se siente tan diminuto en este mundo que dice: ‘te van a sentar al lado de Kate Hudson en el desfile de Michael Kors’, y uno dice: ‘¿por qué carajos yo?’. Entonces la moda hace parte fundamental de mi vida, no solo porque me apasiona, pero porque me ha abierto muchas puertas para yo representar a mi país afuera.

C: ¿Qué le falta a Laura Tobón por hacer?

LT: Abrí una agencia de talentos donde estoy ayudando a muchas niñas a cumplir sus sueños, se llama MTZ Agency y ya tengo a diez niñas que estoy cultivando, son niñas que no tienen tantos seguidores, ni son súper famosas, pero tienen esa pasión por la moda, hacen buen contenido en redes sociales y yo me acuerdo que en mi época a mí me tocó lucharla porque a mí nadie me ayudaba y si una agencia se acercaba a mí se aprovechaba mucho de mi imagen, no me pagaban bien y yo acá con la agencia estoy jalando niñas para que crean en ellas mismas y que sepan que con su trabajo también pueden monetizarlo y pueden ser alguien en las redes.

Crecer mi agencia y mi empresa de vestidos de baño, que se llama Sea Salt, es otro de mis grandes sueños, no lo hago solo por mí, también por acompañar a otras personas y emprender, yo siempre he querido emprender y darle trabajo a otras personas, tenemos unas artesanas divinas en Sea Salt que tejen los vestidos de baño, la moda para mí es muy importante, entonces meterme por ese lado es vital.

C: ¿Cuáles son tus tres tips de belleza que no pueden faltar?

LT: Número uno, bloqueador todos los días, a cualquier hora, tú ves ahorita la piel de mi mamá que tiene 62 años, mi mamá parece una señora de cuarenta y algo de años porque ella siempre dijo: ‘hay que cuidarse la piel’. Número dos, por supuesto la alimentación y el ejercicio, desde chiquita siempre he sido juiciosa con eso, nunca he tenido pereza por cuidarme porque desde chiquita he sido modelo, entonces la nutrición y un balance en cuanto a hacer ejercicio me ha ayudado muchísimo. Y número tres, yo creo que la belleza también es creérsela un poquito, cuando tú estás bien por dentro lo reflejas por fuera, porque me acuerdo que en una época yo vivía súper insegura de mí misma, no creía en mí y se me notaba, tenía que usar muchas extensiones, muchos postizos, porque no creía en mi belleza interior y tan pronto me deshice de esos límites que a veces te llegan a la cabeza por no ser un prototipo perfecto, desde ahí empecé a ser mi mejor versión.

C: ¿Qué le dirías a los chicos que están empezando en las redes sociales?

LT: Las redes sociales son un mundo completamente diferente al de la televisión, yo crecí en el mundo de la televisión muy chiquita, lo cual me impulsó a las redes sociales, a generar contenido, pero las personas que hoy en día se quieren dedicar a las redes sociales, siento que es un mundo increíble que se puede explorar, porque hoy todo el mundo está scrolling, no tanto zapping. Que no les dé miedo hablar con sus seguidores, que tengan un nicho definido, hacer constantemente contenido, que no te dé miedo a subir lo que opinas, yo hago muchos videos sobre lo que pienso, es más, me atacaron una vez por uno, creo que hablé muy sinceramente, siempre desde el amor y nunca creyendo más, creo que muchos no entendieron mi punto de vista, pero también es bonito generar un debate. Las redes sociales son una herramienta maravillosa para construir una carrera maravillosa.