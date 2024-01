Paulina Dávila y Alberto Guerra revelan todos los detalles de ‘Griselda’

Este 25 de enero estrena la tan esperada serie ‘Griselda’, de Eric Newman y Andrés Baiz, y que marca el regreso a la actuación de Sofía Vergara, donde también participa como productora ejecutiva. Esta ambiciosa producción se concentra en la historia de Griselda Blanco, conocida como ‘la viuda negra’ o ‘la madrina’, especialmente en sus inicios al tratar de dominar el tráfico de cocaína entre Colombia y Miami, Estados Unidos.

Es una miniserie con seis capítulos, cada uno de una hora aproximadamente y cuenta con elenco estelar conformado, además de la barranquillera, por Alberto Guerra, Paulina Dávila, Camilo Jímenez, Julieth Restrepo, Christian Tappan, Diego Trujillo, la aparición especial de Karol G, entre otros.

Cromos conversó con Guerra y Dávila, quienes interpretan a Darío Sepúlveda (sicario y esposo de Griselda) e Isabel (mejor amiga de Griselda) respectivamente, para conocer un poco más de esos detalles tan especiales detrás de cámaras.

Cromos: ¿Cuáles son esos detalles clave para entender sus personajes?

Paulina Dávila: Yo creo que entender el contexto, en el caso de Isabel, es una persona para la que la amistad es muy importante, es la mejor amiga que podrías tener, es una amiga que cree en Griselda más que nadie y que está ahí para apoyarla, quizá desde un lugar más emocional y donde Griselda puede mostrar un punto más vulnerable y frágil, mientras está tratando de abrirse camino con otro tipo de su carácter en mundos completamente dominados por hombres. Creo que Isabel es una mujer que está tratando de salir adelante, que viene de un origen complejo, de una vida dura, en donde se trata de sobrevivir y de que sus sueños tienen que ver con posibilidades de tener oportunidades.

Alberto Guerra: Entender a Darío es entender que es un hombre que tiene uso de razón desde que empezó a proveer a su familia, empezó a ser sicario y desde ahí nunca ha hecho otra cosa, no sabe hacer otra cosa, eso aunado a la época, qué sucede cuando una persona, en esas condiciones, en ese mundo y con todo lo que ha hecho. Darío es una persona que está en búsqueda de sí mismo, o sea, empieza la serie y él no sabe bien qué hace y en qué es bueno, después empieza a cambiar todo cuando conoce a Griselda, cambia el rumbo de su vida, después cambia por completo, cuando empieza a sentir otras cosas que generalmente no le suceden a los hombres en ese medio que es un miedo que viene con la paternidad, unas ganas de cambiar el rumbo de la vida.

C: ¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar en Griselda?

PD: En mi caso hice casting para otro personaje (Carmen), un poco se veía que no había muchas posibilidades, me olvidé y después de un tiempo supimos que entraron a reescritura y que había nuevos personajes y se abrió la posibilidad de retomar.

AG: Yo recibí la invitación por parte de Eric Newman y Andrés Baiz para entrar a este proyecto, tuve que mandar un video y fue un proceso menos tenso al que se siente normalmente cuando uno está haciendo un casting.

PD: Para mí sí fue tenso, yo quería estar mucho en la serie.

C: ¿Cómo es la transición de un proyecto como ‘Ritmo Salvaje’ a uno como de la talla de ‘Griselda’?

PD: Es lo mejor que te puede pasar como actriz, tener posibilidades de historias, contar con temáticas completamente distintas, estas son dos historias colombianas, comparten eso, y también es la muestra que hay de todo. Para mí es interesante como actriz tener diferentes retos, en Ritmo Salvaje era un reto físico, de hacer algo completamente distinto, que nunca había hecho, y llevar la historia, aquí mi posición es otra y es una oportunidad muy grande, de trabajar por primera vez en Estados Unidos, actores latinos, en una producción que al final viene desde allá y creo que es una oportunidad muy grande, es parte de crecer como actriz y tener diferentes chances.

C: ‘Qué creen que aporta Griselda al repertorio de series y otras producciones que retratan el narcotráfico en América Latina?

AG: Yo creo que lo que Griselda aporta es la obviedad, que es una mujer, porque dentro de todo el repertorio que hay de ficciones con ese tema no ha habido una contada de esta manera. La otra es que, realmente yo creo que abona en la historia de las mujeres en general, más allá del narcotráfico, creo que es la historia de una mujer en un mundo violento y machista, tratando su subsistir y sacar adelante a tres hijos y teniendo muy pocos recursos, con un poco conocimiento de que hay mucho más allá fuera de lo que ella conoce.

PD: Creo que también es importante que este personaje que tiene Sofía, de Griselda, es el de una mujer poderosa, al que no siempre podemos acceder las actrices, esos personajes están casi siempre reservados para los hombres, entonces también sienta un precedente de lo que se puede aspirar en términos de interpretación, de lo que también quisiéramos abrir espacio. Creo que es una historia de mujeres abriendo espacio, también la historia del narcotráfico dentro de esta historia te muestra las consecuencias de tomar esas decisiones. Creo que tiene muchas capas, no es solo eso.