Raquel Gómez H: “Un líder azul regula sus emociones; está por encima de su cargo”

Raquel Gómez H es una abogada colombiana con post grado en Personal Branding de la Universidad de Ramon Llull en Barcelona, España. Está certificada como coach por la ATD (Association for talent development), es conferencista inspiradora y motivadora en Colombia, España, Ecuador y Argentina.

También es autora, conductora de radio y tV, locutora especialista en medios audiovisuales, emprendedora, diplomada en Gerencia del Servicio, Liderazgo y Conciencia Femenina de la Universidad de los Andes.

Acaba de lanzar La casa azul, un libro transformador sobre el que queremos ahondar en esta entrevista.

¿Qué te inspiró a escribir La casa azul?

Me inspiró el dolor por la muerte de mi madre, la incertidumbre de varios duelos que se juntaron y movieron mi vida y Marca Personal. La casa azul fue la reconstruccion, el remedio, la metodologia de autoliderazgo que escribi y verifiqué para transitar y superar el dolor de decir adiós y conseguir un autoliderazgo sostenible. Venia trabajando en como vender su marca personal, revelarla y potenciarla. En la casa azul partiendo de mi momento de crisis personal, revelo un camino azul para que toda persona encuentre desde sus entrañas y 4 pilares que todos tenemos, la forma de volver a reconstruirse y solidificar su propia Casa y Marca personal.

¿Qué es un líder azul?

El lider azul es ante todo una buena persona. Un ser humano que por encima de su cargo, titulos y conocimientos se da cuenta de si mismo, se hace cargo de sus emociones, sus reacciones , aprende a autoregularse y/ o pide ayuda. Sabe que esta a a cargo de si mismo, comprende la necesidad de autoliderarse , usa el liderazgo integrativo que tiene su casa azul , trabaja en equipo con él mismo desde su mente, emociones, cuerpo y espiritu. Aprende a calmarse , serenarse, esta abierto a escucharse y desde esa actitud solucionadora, congruente y de consciencia , emerge su mayor Fortaleza interior y poder personal para transitar la vida y ser mentor de otros. El color azul está asociado a la naturaleza , el aire, el agua, el cielo. Evoca la armonia, el equilibrio. Con calma, serenidad y Fortaleza se decide mejor en la vida.

Consecuencia de decidir basado en la carencia: “Cuando juegas por necesidad, pierdes por obligación”. @raquelgomezh @penguinlibrosco #LaCasaAzul pic.twitter.com/3JHwmyJO77 — Santiago Giraldo (@GiraldoSantiago) February 19, 2024

¿Cómo podemos acercarnos al liderazgo azul?

Lo primero es darse cuenta que si sus resultados en la vida no le gustan y se repiten en algùn punto, siempre hay algo que el mismo puede hacer y nadie lo puede hacer por él. Tu puedes ingresar el sol a tu casa azul, y practicar el liderazgo azul con varias acciones azules que van desde tu disposición a abordar y conversar sobre un problema, hasta ser capaz de motivar a tu entorno con tu capacidad solucionadora de acciones que suman . En mi lbro la casa azul, no solo lo explico con varias herramientas, sino que he incluido la ruta del camino azul en un desprendible que el lector puede llevar a su lugar de trabajo o casa, para recordar el proceso y retomarlo si algún evento lo hace decaer o lo deja sin fuerzas, y necesita volver a ponerse de pie para continuar la vida.

Háblanos del ritual a la hora de escribir tu nuevo libro

Mi mayor desafio fue superar la tristeza y sacar las ganas y la disciplina para escribir cada dia y madrugada, en que debí hacerlo para lograrlo. Mi cariño por los lectores y compromiso por la vida me impulsaron. La Casa Azul es distinto por que mi momento fue distinto y expresarlo a mis lectores, tambien era un acto de congruencia, y lealtad con todos, y conmigo misma.

¿Hay autores que te inspiraron?

Los mayores autores son de mi vida real . Cada testimonio que menciono, cada experiencia en 15 años trabajando como despertadora de dones con tantas personas, y ver sus cambios y tambien los mios al transitar la vida; son mis mayores referentes. Por Supuesto, al final en mi libro la casa azul, hago la lista de algunos autores puntuales.

¿Qué se van a encontrar los lectores en La casa azul?

Me gustaria que el lector se soprenda y no adelantarles mas . Y que luego de leer la casa azul empiecen a revelar cuantos lideres azules los rodean. Desde el buen jardinero que con su diligencia y amor por las plantas se vuelve elegible e inmejorable, hasta un compañero de trabajo que con su serenidad , disciplina, entrega y energia solucionadora, es la inspiracion viva de que se puede compartir en armonia, más alla del estres diario.

¿El liderazgo azul es para todo el mundo?

El liderazgo azul es integrativo, usa los 4 pilares, NO necesita de un cargo para sus acciones azules. Son las tantas personas buenas que aun sin visibilidad, hacen el bien cada dia. El mundo necesita mas lideres azules en las organizaciones, en las calles, en los hogares. Seres humanos creciendo tambien hacia adentro , asumiendo la vida con respeto por otros y usando las herramientas de amor que menciono en la casa azul .