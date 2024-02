¿Cuáles son los signos más “salados” o con mala suerte?

Así como hay algunos signos zodiacales a los que todo les sale fácil, vienen con buena estrella y tienden a salir victoriosos en todo, hay otros a los que les queda más difícil, y a veces la vida se les enreda sin saber bien por qué.

Aunque depende de una lectura completa de tu carta astral, pues tu signo solar no es suficiente para establecer tu buena o mala suerte, hay signos que tienen una energía particular que los hace más propicios a enfrentar ciertos retos.

Dicen los expertos que, estos signos a veces se rodean de una energía “pesada” y, es más probable que manifiesten pesimismo frente a las situaciones de su vida y cada desafío que se les presenta.

Su reto es, precisamente, aprender a manifestar más cosas provechosas, y algunas veces, modificar su actitud frente a la vida.

¿Cuáles son los signos que tienen más mala suerte?

Según el zodiaco, hay quienes tienen una dificultad son la fluidez de su vida, como a quienes sus planes sean más demorados, con algunos obstáculos que deberán superar para poder crecer y avanzar con lo que se propongan. Veamos cuáles son.

PISCIS

Según la astrologa Cinthia Molina, “los nativos de Piscis tienen dos grandes “puntos débiles”: mirar demasiado hacia el futuro; sueñan y proyectan olvidándose de prestarle al presente la atención que merece; por eso, cometen algunos errores o, simplemente, dejan que la vida les pase por delante sin poder aprovechar las oportunidades que los podrían llevar a lograr sus objetivos. Y la salida, con este desequilibrio emocional, es muy difícil.”

Adicionalmente, no son buenos administrando sus recursos, tienden a ser desorganizados y esto los mete en situaciones complicadas: “suelen ser derrochones y gastar su dinero con poco criterio, por lo que sus finanzas con frecuencia son caóticas, sus negocios no salen bien y la plata no les alcanza para nada por más que se esfuercen en el trabajo”. La experta aconseja que lo mejor es procurar organizar sus finanzas y ser muy cautelosos, esto nunca será su punto fuerte por lo que requiere más esfuerzo.

CÁNCER

Las personas que nacieron bajo el signo de Cáncer son muy emocionales y sentimentales, y esto, algunas veces, sale en su contra. Esto no quiere decir que ser emocional te traiga problemas, sino que son personas a las que cualquier cambio de energía, tono, o inconveniente emocional los desequilibra más que a otros, y esto puede llevar a un desbalance en su vida.

Explica Molina que “esta suprema emocionalidad, con frecuencia los paraliza. Es que les provoca un intenso temor frente a la posibilidad de equivocarse o que los ‘señalen con el dedo’ por haber cometido un error. Y esto puede llevar a que lo que tenía que terminar bien termine muy mal.” El consejo es asumir que hay emociones que se salen de su control, que no todo cambio significa algo negativo, y que abrazar su emocionalidad implica a veces, también, no tomarse muy en serio. Las situaciones de mala suerte en el amor y las relaciones no deben hacerles un daño para siempre.

CAPRICORNIO

Por el contrario, dice Molina, “los nativos de Capricornio se caracterizan por ser demasiado fríos, desapegados y orgullosos: si tienen algún problema, no aceptan la ayuda de nadie. Para mejorar su suerte, los capricornianos deben dejar de lado su orgullo.”

Como creen que son autosuficientes, que saben más que los demás y que resuelven todo solos, se traen encima pérdidas de relaciones, amores, trabajos y muchas oportunidades que quizás, tenían algo para brindarles. No lograrán resolverlo todo solos, y aceptarlo hace parte de dejar atrás su aura de mala onda. “Los capricornianos deben a aprender a ser humildes y aceptar el apoyo de los demás. En cuanto al trabajo, es momento de saber que aprender a recibir es muy positivo. De este modo, la mala vibra se irá alejando de ellos”, explica Molina.

