Crianza respetuosa: ¿Qué hacer si tu hijo te grita? Estos consejos te ayudarán

Establece límites claros y firmes: debes especificar qué es un comportamiento adecuado. No es necesario establecer muchas normas, pero las que pongamos en práctica deben ser claras y firmes, y lo más importante, que nuestro hijo las respete.

Sé su modelo a seguir: si queremos evitar que nuestros hijos reaccionen de forma agresiva, nosotros no debemos ser agresivos. Cuando estemos en el caso de que nuestro hijo nos grite o incluso nos golpee, debemos comportarnos de acuerdo con lo que deseamos, por lo que la mejor opción es mantener la calma, para sacar el tono agresivo de la situación y nuestro hijo no normalice el maltrato.

Dale tiempo y espacio para calmarse: si tu hijo está alterado no es buen momento para hablar, ya que es probable que no escuche ni razone. Otórgale un tiempo para que se relaje y cuando esté más tranquilo, siéntense a hablar sobre lo que ha hecho y explícale por qué no está bien su conducta. En ese momento sí aflorarán sus verdaderos sentimientos e intenciones.