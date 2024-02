Le heredó el talento a la mamá: así le fue a la hija de Laura Acuña presentando

Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas más destacadas actualmente, con una larga carrera en la televisión, pasando por producciones como “Muy buenos días”, “Espectáculo RCN” y “La vuelta al mundo en 80 risas”.

Además de dedicarse a la presentación, Laura comparte continuamente con sus seguidores su ardua labor como mamá de sus dos pequeños: Helena y Nicolás, fruto de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling.

Hija de Laura Acuña debutó como presentadora con este video

Ahora, la hija mayor de Laura ha llamado la atención de los seguidores de la bumanguesa en los últimos días, ya que está empezando a seguir los pasos de su mamá, al hacer su primera “colaboración” como presentadora.

La pequeña apareció en un video de la Registraduría Nacional de Colombia, contando su proceso para expedir su nueva tarjeta de identidad, invitando a otros niños a hacer este proceso.

“Hola, soy Helena y hoy vengo a sacar mi tarjeta de identidad. Yo llegué a la Registraduría Nacional y lo primero que me hicieron fue que me tomaron una foto, me hicieron firmar y me tomaron las huellas. A todos los niños les digo que vengan a sacar su tarjeta de identidad aquí”, fueron las palabras de la niña.

Es la primera ocasión en que la entidad del Estado hace un contenido de redes sociales junto a hijos de personajes famosos.

Dentro de los comentarios de la publicación muchas personas destacaron la ternura y soltura para expresarse de la hija de Laura Acuña, asegurando que habría heredado el talento de su mamá, por lo que podría ser la primera de muchas oportunidades presentando.

“🥰 Ya está muy grande. Gracias Registraduría por todo”, escribió Laura Acuña. “Divina Helenita, como la mamita”, “Tan linda❤️. Cómo está de grande😊🥰”, “Laura, se creció la bebé 🥰🫶🏻 Es toda una niña preciosa. 🤗👧”, “¡Divina! Increíble... ¡Ya 7 añitos!”, son algunas de las palabras que dejaron para Helena en el post.

¿Qué pasó con el esposo de Laura Acuña?

Desde hace varios meses han sonado los rumores de una posible separación entre la presentadora Laura Acuña y su esposo Rodrigo Kling, ya que no se los ha vuelto a ver juntos ni en eventos ni en redes sociales.

La última foto de la pareja juntos es de abril del 2022 y desde esa época el tema ha sido evadido. En distintas ocasiones que se le ha consultado a Laura sobre los rumores de divorcio ha sido contundente al afirmar que no dará ninguna declaración.

Sin embargo, todo parece indicar que Kling ya estaría viviendo en Estados Unidos desde hace un tiempo y por esto no se lo ha vuelto a ver con sus hijos, sino que pasan la mayor parte del tiempo con Laura.