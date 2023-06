¿Niño o niña? Así fue el original anuncio del sexo del bebé de Kourtney Kardashian

En apenas una semana Kourtney Kardashian ha regalado una sorpresa tras otra a sus amigos y seguidores tras revelarse que, a sus 44 años, está esperando a su cuarto hijo, y el primero junto a su esposo, el baterista Travis Barker.

El pasado 17 de junio la empresaria publicó un clip con un gran aviso que dice “Travis estoy embarazada”, haciendo pública la dulce espera en la que se encuentran, al parecer hace varios meses, a juzgar por el tamaño de su pancita.

Si bien este anuncio público fue un guiño al video de canción “All The Small Things”, de Blink-182, banda en la que toca su esposo, la pareja ya estaría enterada del embarazo desde hace varias semanas, pero se habían dedicado a disfrutarlo en privado, junto a su círculo más cercano.

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelaron el sexo de su bebé

Luego de una ajetreada semana, compartiendo mucho contenido en sus redes sociales con relación a su embarazo y la alegría de su familia, la modelo y el baterista decidieron acabar con la espera y revelar el sexo de su bebé.

Sentados frente a una batería y con un redoble de tambores, Kourtney y Travis anunciaron que están esperando a un varoncito. En el video se puede apreciar cómo vuelan papeles azules indicando que están esperando a un niño, mientras de fondo se escuchan a seres queridos celebrando la noticia.

Un embarazo muy sufrido y deseado

Lograr este embarazo no ha sido sencillo para Travis y Kourtney. A sus 44 años, la modelo se sometió a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y más remedios naturales para poder quedar embarazada.

A través de su reality de plataforma streaming se reveló que fueron muchas las pruebas que resultaron negativas, pero Kourtney nunca se rindió, confiando en su fe: “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”, afirmó la modelo en la última temporada de “Keeping Up With The Kardashian”.

Este regalo coincide con su primer aniversario de casados, que se celebró el 22 de mayo, hace menos de un mes. Luego de varios años de noviazgo, Travis y Kourtney se comprometieron en noviembre de 2021 y llegaron al altar 6 meses después.

Ahora, la numerosa familia Barker Kardashian recibe con los brazos abiertos a un nuevo integrante. Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason, Penélope y Reign (de 13, 10 y 8 años respectivamente), nacidos de su anterior matrimonio con Scott Disick. Travis Barker es padre de dos adolescentes, de su relación con Shanna Moakler: Landon y Alabama (de 19 y 17 años). Además, adoptó a la hija de su expareja, Atiana, a la que ha criado desde que tan solo era una niña.