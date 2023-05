Más de la mitad de las mamás solteras colombianas han sido víctimas de “ghosting”

En la actualidad se han popularizado diferentes términos para explicar dinámicas dentro de las relaciones, tanto de manera digital como presencialmente, para darle nombre a aquello que hace un tiempo no lo tenía. De allí nace el “Ghosting”.

Este término inglés se podría traducir como “Hacerse el fantasma”, con el que describe a la situación en que una persona decide esfumarse de repente, sin dar ninguna explicación, guardando un silencio fantasmal, dentro de relaciones amorosas, amistades o familiares.

Las madres solteras en Colombia, grandes víctimas de “ghosting”

La aplicación global de citas Inner Circle quiso conocer la percepción de madres solteras en Colombia que han querido volver a las citas, confirmando que aún existe un tabú en torno a las citas amorosas con mujeres que tienen hijos.

Uno de los datos más reveladores de esta encuesta, en la que participaron 400 mujeres, es que el 56% de las madres solteras han sido víctimas de la tendencia Ghosting después de decir que son mamás.

Por otro lado, el 68% de las madres solteras encuestadas afirmó que el mayor desafío de las citas es encontrar tiempo para tenerlas y, el segundo, según el 54%, es volver a sentirse atractivas.

Según Masha Kodden, CEO de Inner Circle, el truco está en salir con personas maduras y realmente preparadas " Encontrar tiempo para tener citas es el mayor reto para las madres solteras, lo que hace aún más importante utilizar la aplicación de citas adecuada. Las madres solteras no tienen tiempo para filtrarse entre millones de personas tratando de averiguar si tienen las mismas intenciones o no” afirma.

Consejos para usar apps de citas

Hay diferentes aplicaciones de citas que permiten filtrar si quieren ver a otros miembros que tengan hijos o no, lo que facilita la búsqueda de personas con estilos de vida y objetivos vitales similares.

Por otro lado, también pueden añadir sus planes de estilo de vida a su perfil, es decir, si tienen hijos, pero no quieren más, quieren tener más hijos o están planeando formar una familia pronto.

En aplicaciones como Inner Circle, estos planes son visibles en tu perfil y en los perfiles de otros miembros y se resaltan en azul si comparten los mismos planes de estilo de vida, lo que facilita la conexión con personas afines.

Otro dato revelador de la encuesta es que el 89% de las madres solteras creen que el momento adecuado para decir que tienen hijos es desde la primera cita. Sobre esto la experta en citas de Inner Circle, Crystal Cansdale recomienda no solo ser honesta desde el principio sino también enfocarse en la calidad y no tanto en la cantidad de citas:

Sé abierta (pero también precavida): Empezar a salir de nuevo para alguien que ha sufrido una ruptura, probablemente será duro, pero es importante no dejar que el miedo a que te vuelvan a hacer daño obstaculice las nuevas experiencias. Tómate las cosas con calma, pero da a la gente la oportunidad de conocerte.

Gestiona las expectativas: Es bueno ser sincera desde el principio sobre tus horarios y responsabilidades como madre soltera. Así podrás gestionar tus expectativas y evitar decepciones o frustraciones innecesarias.

Programa una cita nocturna: Si te preocupan los planes de citas espontáneas o te resulta difícil conseguir una guardería, planifica una o dos noches antes de lo previsto para que puedas avisar a tus “matches” de cuándo estás libre y sepas que tienes la noche para disfrutar.

“Si eres sincero desde el principio, solo invertirás tiempo en personas que están realmente dispuestas a salir con alguien que tenga hijos. Aunque te lleve más tiempo, dedica espacios a mirar los perfiles de las personas -no sólo sus fotos- y piensa si serían compatibles. Ahorrarás más tiempo al no tener que hacer malabarismos con múltiples conversaciones o acudir a citas que no tienen potencial” afirma la vocera.