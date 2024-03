5 trucos para hacer un arroz perfecto: dile adiós a que quede pasado o duro

El arroz es un alimento básico en muchas culturas del mundo. Sin embargo, cocinarlo a la perfección puede ser un desafío. Si alguna vez has terminado con un arroz pastoso, duro o quemado, no te preocupes, no estás solo.

Con estos 5 sencillos trucos, podrás preparar un arroz delicioso y esponjoso que sorprenderá a tus invitados:

¿Cómo hacer arroz blanco?

1. ¿Lavar o no lavar el arroz?

La respuesta depende del tipo que uses. El arroz blanco de grano largo generalmente se lava para eliminar el exceso de almidón, lo que ayuda a que queden sueltos. Sin embargo, si es integral no debe lavarse, ya que el almidón ayuda a mantener su textura.

Es posible acompañar el arroz con casi cualquier alimento. Fotografía por: ALLEKO

2. ¿Qué cantidad de agua usar?

La proporción de agua es crucial para obtener la textura correcta. Para el blanco, una buena regla general es usar 1 taza de arroz por 2 tazas de agua. Para el integral, se recomienda usar 1 taza de arroz por 3 tazas de agua.

3. ¿Sofreír el arroz antes de cocinarlo?

Este paso es opcional, pero puede agregar sabor y profundidad. Para hacerlo, calienta un poco de aceite en una olla a fuego medio y agrega el arroz. Saltea durante unos minutos hasta que los granos se vuelvan translúcidos.

4. ¿Cocinar a fuego lento o alto?

Una vez que el agua haya hervido, pon el fuego en bajo y tapa la olla. Deja que el arroz se cocine así de 15 a 20 minutos para el blanco y de 40 a 45 minutos para el integral. No levantes la tapa durante la cocción.

5. ¿Dejar reposar el arroz después de cocinarlo?

Sí, es importante dejar reposar el arroz durante unos minutos después de la cocción. Esto permite que los granos absorban el agua restante y se terminen de cocinar.

Consejos adicionales: