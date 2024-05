Andrea Serna respalda a Carolina Cruz ante la controversia del portacuchillos

Andrea Serna, nacida en Aranzazu, Caldas, es una de las presentadoras de televisión más queridas y reconocidas de Colombia. Su carisma, profesionalismo y belleza la han convertido en un ícono de la pantalla chica.

Comenzó su carrera como modelo, participando en importantes certámenes. Ahora, Es la imagen del reconocido reality El Desafío. Allí, se ha destacado por sus comentarios picantes hacia los participantes y por el ímpetu que demuestra en cada grabación.

Al ser parte de uno de los programas más vistos del país, muchos se hacen preguntas sobre Andrea y por ello, todo el tiempo están atentos a lo que pasa en su carrera profesional y por supuesto, en su entorno personal.

Recientemente, la presentadora salió en defensa de quien sería una buena amiga para ella, Carolina Cruz. Lo anterior, tras la polémica que generó la creación de un portacuchillos hecho con libros por parte de una de las integrantes de Día a Día.

Andrea Serna defiende a Carolina Cruz

En una ocasión anterior, Carolina Cruz generó controversia en las redes sociales tras sugerir a los espectadores del programa Día a Día dar un uso poco convencional a los libros que ya no leen. Esta recomendación provocó una oleada de críticas por parte de los usuarios de internet.

Durante la transmisión en vivo del programa, la conductora sorprendió a la audiencia al realizar una manualidad que ella misma había recomendado por su utilidad en el hogar. Carolina tomó varios libros de su colección personal y los transformó en portacuchillos, lo que generó una ola de críticas.

Si bien el incidente ocurrió hace algún tiempo, Cruz retomó el tema en su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad durante una reciente emisión. En esta ocasión, profundizó en los motivos que la llevaron a realizar la controversial manualidad.

La presentadora contextualizó la situación, explicando que este episodio tuvo lugar durante la pandemia. En ese contexto de confinamiento, buscaban ideas para entretener a la audiencia, y de ahí surgió la iniciativa. No obstante, lo que jamás imaginó fue que la propuesta generaría tal revuelo.

“Me empezaron a dar durísimo, tan duro que salí en Instagram, hice un video y después me arrepentí un poco (...) Me sentía juzgada y criticada”, dijo Carolina.

En el marco del lanzamiento del último episodio de su podcast ¿Por qué hice un portacuchillos?, Cruz reveló que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida a raíz de las feroces críticas recibidas en las redes sociales.

Ante esta situación, su amiga y colega presentadora, Andrea Serna, decidió brindarle su apoyo y compartir el nuevo episodio en sus redes sociales, donde el podcast ha recibido una gran acogida por parte del público.

“Ay, Carito, increíble que una buena intención se haya escalado a los límites de lo absurdo”, escribió Andrea en la historia de Instagram en la que demostró el aprecio que le tiene a su colega.