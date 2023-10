Érika Zapata, de Noticias Caracol, perdió todo su dinero: “me dejaron sin nada”

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios genera en las redes sociales gracias a su enfoque sencillo del periodismo. Por eso, la corresponsal en Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Gracias a su popularidad como comunicadora, ha acumulado una gran variedad de seguidores que diariamente le mandan halagos por la forma en la que presenta la información.

Puedes leer: Érika Zapata no aguantó más críticas a su apariencia: “Estoy aburrida”

Recientemente, Zapata se mostró muy molesta pues fue víctima de un robo en el que le habrían robado una buena cantidad de dinero desde su cuenta bancaria. Una situación que decidió denunciar a través de sus redes sociales.

La periodista de ‘Noticias Caracol’ sufrió el robo de todos sus ahorros. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Erika Zapata, periodista de Caracol?

La periodista reveló en sus redes sociales que delincuentes sacaron varias tarjetas de crédito a su nombre y que incluso, cambiaron los datos que ella tenía registrados en el banco, por lo que se encontraba muy molesta con la entidad.

Lee también: “Me han intentado atracar”: Érika Zapata revela preocupante situación

“Nadie llamó a confirmar, es inaudito”, indicó la comunicadora al preguntarse qué había pasado con los filtros de seguridad que debería tener una institución bancaria.

Asimismo, indicó que le robaron todos sus ahorros y que nadie le respondía por lo que había sucedido. “Se llevaron todos mis ahorros y entonces yo para qué guardo mi plata con ustedes. ¿Dónde está la seguridad de ustedes?”, insistió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En una entrevista con Semana, Érika indicó que el banco ya le había manifestado que esperaba regresar el dinero en corto tiempo pues, ella no había tenido la culpa de lo que había sucedido. Eso sí, aseveró que ahora es mucho más precavida con este tipo de situaciones.

Puedes leer: “Nunca he tenido novio”: Érika Zapata, de Noticias Caracol, se confesó

“El banco me dijo que no me preocupara, que yo no tenía la culpa y que en tres días esperan consignarme la plata. Y sobre la tarjeta de crédito yo no tengo que asumir eso porque no es culpa mía. Pero uno queda con miedo. No entiendo cómo me hackearon los datos”, afirmó.

Hasta el momento no se conocen más detalles de lo sucedido, sin embargo, los seguidores de la Zapata están atentos a lo que pueda suceder con el robo de la periodista y si fue o no posible resolver la pérdida de su dinero.

Lee también: La promesa de Érika Zapata empezando el 2023 que desató reacciones encontradas