“No me he besado nunca con nadie”: Érika Zapata, de Noticias Caracol, se confesó

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios genera en las redes sociales gracias a su enfoque sencillo del periodismo. Por eso, la corresponsal en Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Debido a la popularidad que ha tomado la comunicadora, ha recibido diversas entrevistas en las que habla de partes de su carrera, el camino hacia el canal Caracol y parte de su vida privada.

Esta vez, Zapata fue una de las invitadas del Videopodcast, un programa de la emisora Tropicana, donde contó un poco sobre su vida amorosa y sentimental.

Érika Zapata habla de su vida amorosa

En una entrevista realizada el pasado jueves 2 de marzo, la periodista reveló que no ha tenido mucha suerte en el amor, pero que, con apenas 27 años, no se cierra a la posibilidad de enamorarse.

“Estoy llevada del verraco en eso. Tal vez cuando vamos a las fincas, como yo hago el programa que se llama la Finca de Hoy, pero no me ha salido así una pinta bacana”, dijo.

También, indicó que cuando fue adolescente sufrió una decepción amorosa que la dejó marcada y que aún no ha tenido intimidad con ningún hombre. Sin tapujos la periodista dijo:

“Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada, no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”, explicó Érika.

“Quizás más adelante porque no he encontrado una persona que me valore lo suficiente. Yo ni siquiera me he besado nunca con nadie”, añadió.

“Las condiciones, por el escenario, como por mí porque no he encontrado a nadie de mi interés. Yo perfectamente me pegaría de un Érika Zapata hombre (…). Yo esa parte amorosa no la he vivido, cuando Dios quiera”, afirmó.

Cabe resaltar que semanas atrás, en una entrevista que le hicieron en Día a Día, Zapata reconoció que, cada vez que abre su corazón, no le han pagado muy bien.

“(...) Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer, y eso es lo más importante”, confesó Zapata en medio de la entrevista.

“Me quemaron una cartica de amor en la cara”, dijo sobre sus primeros acercamientos al amor cuando apenas era una adolescente. También, contó que una vez un hombre la rechazó y le dijo que “si ella no se ha visto en un espejo”.

Por otro lado, la joven mencionó cuál es la clase de hombre que le llama la atención indicando que no le gustan aquellos que sean igual a ella.

“No me gusta una persona que sea igual a mí. No me imagino con un loco igual a mí. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy. Lo más importante es que sea una buena persona”, afirmó.