“Me han intentado atracar”: Érika Zapata revela preocupante situación

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios genera en las redes sociales gracias a su enfoque sencillo del periodismo. Por eso, la corresponsal en Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Gracias a su popularidad como comunicadora, ha dado diversas entrevistas en las que habla de partes de su carrera, el camino que la llevó hacia el Caracol Televisión y partes de su vida privada.

Puedes leer: “No me he besado nunca con nadie”: Érika Zapata, de Noticias Caracol, se confesó

Por lo anterior, sus seguidores frecuentemente están atentos no solo a sus informes en el noticiero, sino, a lo que publica en sus redes sociales para conocer más de sus proyectos profesionales y lo que sucede en su entorno.

En esta ocasión, la periodista se ha hecho viral porque expuso una situación complicada por la que ha pasado y que la ha puesto en peligro en varias ocasiones.

¿Qué le pasó a Érika Zapata?

En la mañana del domingo la reportera antioqueña les contó a sus seguidores en Twitter por lo que ha estado pasando los últimos días y lo cual, la tiene muy preocupada.

Lee también: “Nunca he tenido novio”: Érika Zapata, de Noticias Caracol, se confesó

Al parecer, todo estaría relacionado con la inseguridad que acecha en el país, pues, indicó que ha estado a punto de ser víctima de robo.

“Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal”, escribió.

La periodista no dio más detalles de lo que realmente le ha sucedido, dejó claro que ha logrado esquivar el peligro. Sin embargo, también dejó claro que algunas personas que han intentado robarla, se acercan antes a pedirle una fotografía.

Compañero, se acercan a pedirme fotos. FOTOS. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023

Puedes leer: Érika Zapata, de Noticias Caracol, reveló que se hizo un proceso estético

La publicación de Zapata sobre lo que le ha sucedido el último mes ya cuenta con más de 66 retweets, más de 500 ‘me gusta’ y más de 40 comentarios entre los que están:

“Muy triste. La inseguridad en el país está bastante complicada”, “Por eso y por muchas cosas más me quiero ir de este país”, “Las consecuencias de ser una mujer con la frente en alto”, “La delincuencia se pasea como Pedro por su casa”, y “Corazón ten cuidado hay mucha gente que te tiene envidia”.