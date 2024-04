Amparo Grisales reveló el secreto de su eterna juventud: esto hace para verse bien

Amparo Grisales Patiño es una reconocida actriz y modelo colombiana, considerada un ícono en la industria del entretenimiento. Apodada la Diva de la televisión colombiana, Grisales ha cautivado al público durante décadas con su talento, belleza y personalidad arrolladora.

Su carrera la llevó a ser una de las actrices más populares del país, gracias a su carisma y versatilidad. A lo largo de su trayectoria, ha participado en numerosas producciones de éxito, incluyendo El Gallo de Oro, Los pecados de Inés de Hinojosa y Las muñecas de la mafia.

A pesar de su edad, la mujer se ha convertido en todo un símbolo de belleza y de hecho, muchas personas se preguntan por sus secretos para mantenerse joven. ¿Cuáles son? Acá te revelamos uno de ellos.

Fotografía por: Captura de pantalla

¿Cómo se mantiene joven Amparo Grisales?

A sus 67 años, la reconocida actriz colombiana sigue luciendo radiante y juvenil, una cualidad que ha despertado la curiosidad de muchos. En recientes declaraciones, Grisales desveló algunos de sus secretos para mantener esa apariencia fresca y llena de vitalidad.

Durante una entrevista en el programa La mesa caliente de Telemundo la mujer listó algunos tips con los que se mantiene joven. El primero de ellos auto percibirse como uno quiere que los demás lo vean.

“Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita, mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, contó.

Asimismo, reveló que hay alimentos que prefiere no consumir para poder tener salud y conservar los aminoácidos, estos, según Amparo, son “los ladrillos de los músculos”. Entre aquello que no come están las proteínas animales, por lo que es vegetariana desde los 40 años.

Las yemas de huevo, los lácteos y el pan, son otros productos que ya no come la jurado de Yo me llamo. También, indicó que realiza ejercicio así sea moderado y que a menudo medita.

“No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué como? De todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos”, añadió.