Ana de Nadie: Patrick Delmas confiesa que hasta sus vecinos lo odian por su papel

Patrick Jean Delmas es un actor muy reconocido en Colombia y el cual, aunque es de origen francés, fue nacionalizado en el país. Ha logrado estar en telenovelas de gran renombre como Betty, la fea o Pecados capitales.

Actualmente es parte del elenco de la exitosa producción del Canal RCN, Ana de Nadie. Allí, interpreta a Roberto, un hombre violento, que maltrata a su esposa y que intenta manipularla para que ella siga sus órdenes.

Son muchos los actores que, debido a sus papeles, se ganan el odio de las personas que siguen la telenovela y este es el caso de Patrick.

Patrick Delmas se convirtió en uno de los personajes más odiados de 'Ana de Nadie' Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

Patrick y su personaje en ‘Ana de Nadie’

Recientemente, el actor dijo en una entrevista que le hicieron en Buen día, Colombia el significado de su personaje y lo que ha representado para él. Además, reveló que la prepotencia y el machismo del mismo se debe al trabajo de las guionistas.

Al igual que le pasó a Jorge Enrique Abello con su personaje de Horacio en la misma telenovela, Patrick sabía que llegaría un momento en que los seguidores de la producción lo odiarían por la forma en que interpretó el papel.

En una entrevista reciente con El Colombiano el actor dijo que, debido a lo anterior, no fue un personaje fácil de encarar:

“Lo hice a través de las motivaciones del personaje. Era tratar como actor de encontrar cómo manejar un personaje que es violento contra una mujer, que es una cosa muy delicada. Aquí la suerte que tuve, y creo que fue gigantesca, fue tener como compañera a Carolina, con quien ya he trabajado en el teatro”, dijo.

Asimismo, contó que el odio que actualmente le tiene la gente lo ve como una retroalimentación positiva, pues, esto quiere decir, que hizo bien su trabajo.

“No salgo hace 15 días [risas]. Aquí, una vecina sí me dijo que está empezando a odiarme [risas]. Siempre me ha gustado saber cómo el televidente recibe el trabajo de uno y ese contacto cercano en la calle es muy importante”, afirmó Delmas.

Finalmente, en la entrevista con el medio, Patrick destacó la historia de Ana de Nadie por los temas vigentes de la sociedad que intenta llevar a la pantalla.

“Estas historias nos siguen gustando a todos, tienen una estructura que siempre ha funcionado y, por supuesto, ahora hay otros tipos de historias, pero las que han funcionado van a funcionar siempre, porque hacen parte de un arquetipo de cómo nos gustan las historias”, aclaró.

“La gran fuerza que tiene Ana de Nadie es utilizar esos patrones tradicionales con cosas muy actuales, donde la gente se ve identificada y es ahí donde Ana sobresale muchísimo, porque trata de temas de sociedad que están muy vigentes”, concluyó.