Ana María Trujillo llora la muerte de su hijastra: “Me desgarra el corazón”

Ana María Trujillo es una talentosa artista colombiana que ha brillado en múltiples facetas. Su carrera comenzó como modelo, destacándose como Señorita Bolívar en 1992 y participando en el Concurso Nacional de Belleza.

Su belleza y talento la llevaron a la actuación, participando en exitosas telenovelas como La quiero a morir, Yo no te pido la luna, Los caballeros las prefieren brutas y Sofía dame tiempo, entre otras.

Aunque ahora esté alejada de la televisión y no haya vuelto a la pantalla chica con ningún proyecto, varios seguidores aún están atentos para saber qué pasado con ella y a qué se dedica ahora. Incluso, varios se enteraron que un familiar cercano acabo de fallecer.

Murió la joven hijastra de Ana María Trujillo: “es difícil entender tu partida” Fotografía por: Instagram

Hijastra de Ana María Trujillo fallece

A través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz les contó a sus seguidores que se encuentra pasando por un momento de “dolor insoportable”. Se conoció que Kimberly Arata, hija de su pareja José Francisco Arata, falleció.

Si bien la muerte se produjo el 25 de marzo, según las redes de Ana María, ella decidió no compartir la noticia hasta este lunes de Pascua. Las palabras que le dedicó en redes dicen:

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida”.

“Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste es tu familia con los brazos abiertos desde el día uno. Te ame como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás. Se quedaron muchas carcajadas, dormidas Juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleitas por compartir”, añadió.

Trujillo también le hizo una dedicatoria a su esposo en este difícil momento: “Mi Kim tu papá está destrozado, pero no quiero que te preocupes por él, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él”.

“Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada. Esto es muy duro, esto es horrible. Pero quiero que vueles alto, que seas libre, que le lleves tu alegría y ocurrencias al nonno que sé que están juntos allá, arriba, en el cielo porque es el único lugar donde debes estar” continuó escribiendo.

Finalmente puso: “Nuestras vidas jamás serán igual con este vacío inmenso que nos dejas. Este mundo jamás será lo mismo sin ti. Hoy quiero que sepas que te amaré toda la vida, todos los años, las noches y los días. Bye Kimmy”.