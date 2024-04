Entre lágrimas, Laura Acuña se despide de una gran amiga: “Te extrañaremos”

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. A lo largo de los años ha logrado ganarse un lugar en el corazón de los ciudadanos gracias a su talento y profesionalismo en programas como Sábados felices, La Voz y Día a Día.

La bumanguesa de 41 años no solo ejerce en las pantallas de la televisión nacional, también, tiene su propio talk show en YouTube conocido como La sala de Laura. Allí, entrevista a diversos famosos y también, aprovecha para contar algunas anécdotas propias.

Precisamente, lanzó uno de sus más recientes capítulos y les anunció a sus seguidores que Cristina Estupiñán, quien la estuvo acompañando por 3 años en el programa digital, se irá para emprender nuevos proyectos.

¿Qué pasó en ‘La sala de Laura Acuña’?

En el último episodio de su programa, Acuña no pudo contener las lágrimas durante una emotiva entrevista con su compañera, Cristina Estupiñán.

Ambas presentadoras hablaron sobre cómo se conocieron, el roce profesional que las distanció por un tiempo, y cómo gracias a la intervención de Laura, Cristina regresó al Canal RCN.

Tras su reencuentro como colegas, decidieron dar un paso más allá y dejar la televisión para enfocarse en su proyecto digital, donde juntas explotan al máximo sus talentos.

Después de 3 años y varias entrevistas, Estupiñán decidió retirarse del programa para emprender un nuevo proyecto familiar. Al momento de anunciar la noticia a quienes ven el talk show Laura no aguantó y rompió en llanto.

Mientras se abrazaban, Acuña le dejó saber a su amiga que, aunque le dolía su despedida, siempre la iba a apoyar en sus nuevos propósitos. “Te admiro como persona, como profesional, como ser humano, como todo”, dijo Laura a Cristina.

“Quiero darte las gracias por tu generosidad. Las hemos pasado todas, como se los dijo. Han sido momentos difíciles, pero hemos aprendido muchas cosas [...]. Tú me decías un día: ‘Cris, si no fuera por la paciencia que me tuviste esto no habría sido posible’. Pero sabes que, Lau [...], te doy las gracias por darme la oportunidad de aprender tanto de ti y de valorarme tanto”, le contestó Estupiñán.

Finalmente, Acuña dijo: “Nos vas a hacer mucha falta y te vamos a extrañar mucho”. Entre aplausos despidieron a Cristina.