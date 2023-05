¡Ardida! Presentador criticó a Shakira por su discurso “eterno” en los Billboard

Shakira se ha convertido en una de las mujeres más mencionadas alrededor del mundo. Tras su separación con Gerard Piqué, la colombiana ha lanzado una serie de canciones que la han posicionado como una de las artistas más escuchadas del año.

Por lo anterior, la barranquillera fue exaltada como ‘Mujer del año’ el pasado fin de semana en la primera edición de la gala de las Mujeres en Música Latina de Billboard. Allí, dio un discurso en el que fue alabada y criticada por quienes la escucharon.

Él fue el presentador que le dijo “ardida” a Shakira por su discurso en los Billboard

Las palabras de la colombiana, tras recibir el premio en Miami, Estados Unidos, le siguen dando la vuelta al mundo. En su discurso, agradeció a las personas que la han acompañado en el proceso durante el último año, en donde su vida ha tenido grandes cambios.

Además, Shakira exaltó el poder de las mujeres no solo en la industria musical, sino, en cualquier profesión, por ello, indicó que sus canciones iban dedicadas a todas aquellas que han tenido que superar una diversidad de batallas en su vida.

Aunque las declaraciones de la cantante fueron aplaudidas en el Wasco Center, no faltaron las críticas de varios cibernautas y medios de comunicación alrededor del mundo.

Una de las anteriores vino desde México por parte del presentador Daniel Bisogno, quien tildó a Shakira de “ardida”.

“Eterno, recurrente. He escuchado eso mil veces. Ya bastante con la canción [refiriéndose a la Music Sessions #53 que la colombiana sacó junto a Bizarrap] y lo que ha cobrado, como para seguir con eso”, dijo Bisogno en el programa Ventaneando.

Así mismo, el también comediante agregó: “No crees que es demasiado ya, ya es de ardido absolutamente. Ya es un exceso [...]. Que arregle sus facturas con Hacienda, esas son las que tiene que arreglar”.

¿Qué dijo Shakira en los Billboard?

“Como todos saben este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer”, empezó diciendo.

“A qué mujer no le ha pasado que por buscar la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es”, destacó.

“La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, continuó.

Luego, continuó su discurso haciendo alusión a las infidelidades de Piqué y a su separación con el futbolista, sin necesidad de mencionarlo “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”.

Finalmente, le dedicó el premio a un sector muy importante del mundo y de la sociedad y ese es el de las madres solteras: “Va para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas”.