Beba del ‘Desafío’ es blanco de críticas por “no conocer” qué es un envuelto

El Desafío XX, la vigésima temporada del reality show colombiano más icónico, llegó a las pantallas de Caracol Televisión el 1 de abril de 2024, conmemorando dos décadas de emociones, adrenalina y competencia.

En esta edición especial, nuevos participantes, divididos en equipos, se enfrentan a exigentes pruebas físicas y mentales en busca de la gloria y un premio millonario. Igual que en las otras ediciones, Andrea Serna es la presentadora y hasta el momento hay 4 equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

En el último capítulo del programa Beba, una de las participantes que más polémica ha causado, no conocía que era un envuelto y todos en las redes quedaron sorprendidos.

Beba ha sido una de las participantes más polémicas del 'Desafío'. Fotografía por: Caracol Televisión - El Desafío

Beba del ‘Desafío 2024′

En la emisión del jueves 25 de abril llegaron cuatro mujeres nuevas a enfrentarse en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Las ‘desafiólogas’, como les llaman en la producción, eran mujeres escogidas para jugar solo este día.

Al equipo Alpha llegó Ingrid, una tatuadora que hará acompañó al grupo morado por 24 horas. Para su infortunio, tuvo que ser en playa baja y además, sin comida pues en este ciclo no ganaron dicho beneficio.

Beba no sabe que es un "envuelto" pero si se la han envuelto XDDDDDDDDD #DesafioXX pic.twitter.com/heI4rfI8Kz — LaMichiRojas (@LaMichiRojas) April 26, 2024

En el momento en que todos lo contaron a la nueva concursante el hambre por el que se estaban pasando, Ingrid indicó que ella les había traído un poco de comida para hacerle frente a la situación y de su maleta sacó envueltos.

“Les traje envueltos”, dijo la participante y entonces Beba preguntó: “¿Qué es envuelto?”. Aunque pudo ser en broma lo dicho, lo cierto es que en las redes sociales muchos se tomaron enserio su comentario. Varios de los mensajes dicen:

“Beba no sabe que es un ‘envuelto’ pero si se la han envuelto”, “¿La Beba no sabe que es un envuelto? Bollo de yuca le dicen en la costa de donde eres mami”, “La suiza escandinava, no sabe que es un envuelto”, y “¿Cómo la tal beba no sabe qué es un envuelto? Si son tesoro nacional”.