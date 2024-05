Carla Giraldo reveló que cirugía para adelgazar dejó secuelas en su salud mental

Carla Giraldo, nacida en Medellín, es una reconocida actriz, presentadora y empresaria colombiana. Desde su debut en 2004, ha conquistado a la audiencia con su talento y versatilidad, participando en diversas producciones de televisión, cine y teatro.

Su carrera despegó con el papel protagónico en Me llaman Lolita, que le valió un premio a Mejor Actriz Revelación. Desde entonces, ha participado en exitosas series como Las muñecas de la mafia 2, Los herederos Del Monte, El Clon y Francisco el Matemático.

Puedes leer: ¿Carla Giraldo humilló a Diana Ángel? Polémica en La Casa de los Famosos

Más allá de la actuación, Carla también ha destacado como presentadora, conduciendo programas como La Casa de los Famosos. Su carisma y espontaneidad la han convertido en una figura cercana al público, ganando gran popularidad en redes sociales.

Carla Giraldo es la presentadora de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Por lo anterior, muchos quedaron impactados al ver en una entrevista en la que contó que su salud mental estuvo afectada tras haberse operado para bajar de peso. ¿Qué fue lo que reveló?

Carla Giraldo después del sleeve gastrico

Durante una conversación con Laura Acuña, la actriz compartió el instante en que comprendió la necesidad de tomar medidas para ayudarse a sí misma. A pesar de que hay múltiples tratamientos para la obesidad, sus médicos especialistas le sugirieron la manga gástrica, también conocida como Sleeve, debido a la preocupación por su elevado nivel de obesidad.

Lee también: Cristina Hurtado estalló sobre situación real con Carla Giraldo: “Como ignoras”

“Me recorté el estómago porque no había vuelta atrás, pasé de 95 kilos a otro extremo, que fueron 45 kilos, porque en ese momento en el que debido operarme, tenía un grado de obesidad alto, no era nada estético, o por sentirme más guapa”, afirmó Giraldo.

“Como lo hice en un momento en el que mi cabeza no estaba bien, hormonalmente el cuerpo cambia y mi vida cambió, y me preguntaba ‘¿Qué hice? ¿Por qué me hice esto?’”, añadió.

Asimismo, Carla afirmó que tras la cirugía atravesó periodos emocionalmente intensos y difíciles, llegando incluso a sufrir una profunda depresión.

Puedes leer: Cristina Hurtado tiró ‘sablazo’ a Carla Giraldo que no dudó en responder: “Fuerte”

“Me arrepentí, ya no obviamente, pero pasé por muchos momentos tristes, donde me seguía dando látigo después de un año de MasterChef y todas estas cosas que no quería afrontar en silencio”, indicó la presentadora.

“Decidí esconderme en mi casa sola, ni siquiera veía a mis hijos y mi marido […] Mi único alivio era mi familia y bañarme con agua fría […] Fue un proceso de dos años”, concluyó al respecto.