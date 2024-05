Carolina Cruz: ¿adiós definitivo a ‘Día a Día’? Aclara rumores tras su ausencia

Carolina Cruz Osorio es una reconocida presentadora colombiana, modelo y empresaria. Su trayectoria profesional abarca más de dos décadas, consolidándola como una figura prominente en la televisión nacional.

Inició su carrera como modelo, participando en importantes certámenes de belleza. Tras su paso por el modelaje, incursionó en la presentación de televisión, conduciendo programas como el Festival Internacional del Humor y Día a Día.

En este último, sus seguidores están atentos a lo que pasa diariamente con ella y en la emisión más resiente del matutino de Caracol Televisión, pudieron ver que no estuvo presente. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos lo que dijo la presentadora.

¿Qué le pasó a Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

Carolina ha estado ausente del programa en los últimos días, lo que ha generado dudas entre los televidentes sobre su futuro en el programa. Sobre todo, porque sus colegas no han explicado que ha pasado con la vallecaucana.

Por ello, en una dinámica de preguntas y respuestas que ella misma hizo en su cuenta oficial de Instagram explicó las razones por las que no está en el matutino. Allí, alguien le escribió: “Te admiro. No te he visto en Día a Día. ¿No volverás?”

La respuesta de Cruz fue la siguiente: “Es que como ahora están en el giro de Italia, entonces el programa está más cortico y pues tenemos la fortuna de que nos están turnando a todos. Eso nos ayuda a que tengamos unos días y un poco más de tiempo para hacer nuestras cosas, para citas médicas”.

“Por ejemplo yo que tengo que trabajar tanto tiempo en la empresa, con la fundación, para estar con los gordos. Pero, ya mañana voy a estar en Día a Día’ otra vez”, añadió.