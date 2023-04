“Dormiremos en la clínica juntos”: Alejandra Giraldo preocupada por un ser querido

La primera emisión de Noticias Caracol ha tenido algunos cambios tras la salida de varios periodistas del canal. Sin embargo, el noticiario sigue siendo uno de los más vistos en la televisión colombiana.

Una de las presentadoras de dicha emisión es Alejandra Giraldo, quien actualmente conduce el noticiero al lado de Andrés Montoya. La antioqueña ha logrado ganarse el corazón de cientos de televidentes por su profesionalismo y carisma.

Puedes leer: Alejandra Giraldo responde a Carolina Cruz por polémica sobre prótesis mamarias

Por ello, los seguidores de la comunicadora diariamente están atentos a los retos que trae su carrera profesional y, además, a los pequeños apartes que cuenta de su vida privada.

En esta ocasión, Giraldo subió algunas fotos y videos a través de sus redes sociales en las que se le puede ver atravesando por un duro momento en su familia.

Alejandra Giraldo sufre por un ser querido

En la cuenta oficial de Instagram de la periodista detalló que uno de los integrantes de su hogar pasa por un mal momento de salud.

La presentadora mencionó que su mascota, de nombre Napoleón, se encontraba hospitalizada durante esta Semana Santa por algunas complicaciones.

Lee también: “Empecé con síntomas extraños”: Alejandra Giraldo tras quitarse las prótesis

En uno de los videos publicados se le ve caminando al lado de su perro: “Vamos, vida mía!! Vamos, que Diosito no nos suelta de su mano”, escribió.

Después, Alejandra nuevamente publicó en sus historias que este Viernes Santo tuvo que acudir al centro médico con Napoleón.

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, escribió en el post.

“Gracias por su linda energía y oraciones. No tengo palabras para agradecerles todo el amor que le envían a ‘Napito’. Mañana con más ánimos les cuento qué fue todo lo que pasó esta semana”, agregó la antioqueña.

Aunque nunca especificó que era lo que tenía el can, también se le vio muy tranquila acompañando el proceso médico.

Puedes leer: La sorpresiva petición de Ana Milena Gutiérrez a Ricardo Orrego en vivo

“Es mucha la alegría que me da verlo dormidito y oirlo roncar. Llevaba una semana sin poder dormir del dolor que tenía. Soy la guardiana de sus sueños. Pd: Esto de la hospitalización de animalitos con sus papás es un acierto absoluto”, escribió.

Finalmente, la comunicadora añadió: “Vamos, vida mía! Sigamos alegrándonos la vida mutuamente. Todavía tenemos mucho pan baguette por comer junticos! Vamos, alma mía. Te amo”.