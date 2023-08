Él es el esposo de Andrea Serna: es un famoso empresario colombiano

Andrea Serna es una de las presentadoras de televisión más reconocida de Colombia. Inició su carrera en el modelaje a los 16 años y ahora ha trabajado en grandes producciones como Factor X, Protagonistas de nuestra tele y El Desafío: the box.

Por lo anterior, la presentadora se ha convertido en una de las favoritas de los televidentes, quienes diariamente se preguntan por lo que sucede en su carrera profesional y en su entorno personal.

Puedes leer: Andrea Serna mostró lo que come en un día en el ‘Desafío’, ¿Cómo está delgada?

Una de las cuestiones más frecuentes con respecto a Serna es lo que pasa con su vida amorosa. Por ello, acá te contamos que está casada con un empresario de renombre. ¿De quién se trata? Averígualo a continuación.

Andrea Serna, una de las presentadoras de televisión más queridas de Colombia. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Esposo de Andrea Serna

Aunque Andrea siempre ha sido muy discreta en sus redes sociales con respecto a lo que pasa en su vida personal, se sabe que está casada con el empresario Juan Manuel Barraza.

El hombre, de origen cartagenero, se conoció con la presentadora gracias a Jessica de la Peña, una de las amigas de Serna cuando estaba trabajando para el Canal RCN.

Al principio, tuvieron una relación amorosa a distancia ya que ella vivía en Bogotá y él en Cartagena. Ahora, tienen más de 10 años de casados y fruto de su matrimonio nació Emilia, quien la acompaña constantemente a sus grabaciones.

Lee también: Andrea Serna contó angustioso momento en el que casi se desmaya antes de grabar

Si quieres saber un poco de Juan Manuel, te contamos que él es administrador de empresas, estudió en Estados Unidos y trabajó como superintendente de Puertos en Cartagena.

Tal vez el apellido te sonaba conocido porque él es hermano de María José Barraza, exseñorita Bolívar en el reinado y presentadora del Concurso Nacional de Belleza y de otros programas de televisión como Millones por montones.

El problema de Andrea Serna por aparecer en ‘El Desafío’

Recientemente, en una conversación con la presentadora Carolina Cruz en su canal de YouTube la colombiana habló de lo que ha significado para ella ser madre pero además, de todo lo que le ha traído su carrera profesional.

Durante la charla con Carolina, Serna aseguró que su hija, Emilia disfruta con que ella sea un personaje reconocido.

Puedes leer: ‘El Desafío’: ¿Qué ha pasado con los presentadores de este reality? Una ya murió

Sin embargo, la colombiana también decidió sincerarse sobre esos puntos negativos que le ha dejado trabajar en tantos proyectos y al mismo tiempo, tener que relacionarse con su hija.

“Lo único que siento es que cuando estamos en algo muy de ella, no sé, que estamos en un parque y estamos en juego las dos y alguien se acerca, ella queda como [diciendo]: ‘No, no quiero. Pero ¿por qué [esto sucede] mamá si estás conmigo?’. Pero no es siempre, es dependiendo”, afirmó.