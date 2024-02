Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’, arremete contra quienes critican su físico

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios genera en las redes sociales gracias a su enfoque sencillo del periodismo. Por eso, la corresponsal en Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Gracias a su popularidad como comunicadora, ha acumulado una gran variedad de seguidores que diariamente le mandan halagos por la forma en la que presenta la información.

Recientemente, la periodista se mostró molesta luego que recibiera en su cuenta oficial de X (antes Twitter) comentarios malintencionados sobre su apariencia física. ¿Qué fue lo que respondió? Acá te contamos.

Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ defiende su apariencia

Las redes sociales se han convertido en un campo en el que las figuras públicas reciben todo tipo de mensajes por parte de quienes los siguen. En la mayoría de los casos prefieren reservar sus respuestas, pero con el tiempo, estallan en contra de quienes los critican.

Este fue el caso de Érika Zapata, quien, contestó malos comentarios que hicieron sobre su edad y su cuerpo. El martes 20 de febrero publicó una fotografía suya de medio cuerpo y allí, recibió muchos halagos, sin embargo, también hubo quienes la juzgaron.

Por lo anterior, puso una hora después unas palabras en las que afirma que, a pesar de dichas consideraciones, ella se ve de otra forma y que esto no afecta su autoestima.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió la periodista.

Lo que anotó ya tiene más de 6 mil ‘me gusta’, más de 300 reposteos y más de 400 comentarios entre los que se puede leer: “Si usted es lo más hermoso que yo he podido conocer”, “Tus logros te enaltecen como mujer”, y “¡Por eso te admiro ve!”.