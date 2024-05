Fanáticos de ‘La casa de los famosos’ piden la expulsión de otro participante

La casa de los famosos Colombia se ha convertido en uno de los reality shows más populares del momento, cautivando a la audiencia con las intrigas, romances y desafíos que viven un grupo de celebridades aisladas del mundo exterior.

Desde su estreno, el programa ha generado gran expectativa, posicionándose entre las tendencias en redes sociales y capturando la atención de miles de espectadores.

Puedes leer: Expulsión en la Casa de los Famosos: video revela lo que realmente pasó

Bajo la conducción de las reconocidas presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, promete una experiencia llena de adrenalina, drama y sorpresas, donde los famosos se enfrentan a pruebas físicas y mentales que ponen a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

'La casa de los famosos' es uno de los realities más viscos de Colombia. Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Recientemente, una fiesta hizo que en la casa hubiera un vuelco que dejó a varios con la boca abierta. Después que los participantes se tomaran un par de tragos y rompieran algunas reglas, Isabella Santiago fue expulsada del programa.

A pesar de lo sucedido, los seguidores no quedaron contentos con la noticia y pidieron que sacaran a otra de las celebridades. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’?

La fiesta de Río del viernes por la noche tuvo un desenlace inesperado para Isabella Santiago. La actriz se convirtió en una eliminada de La casa de los famosos tras ser expulsada por el Jefe del programa durante la emisión del sábado 4 de mayo.

Lee también: La casa de los famosos: El ‘bache’ de Cristina Hurtado del que Carla la salvó

Su salida se debió a una serie de faltas a las normas del reality que se produjeron durante la celebración. Entre ellas, se destacó su comportamiento inadecuado hacia Miguel Melfi, a quien le quitó una toalla sin su consentimiento, y un altercado con Camilo Pulgarín que incluyó forcejeos y jalones de cabello.

Además de la expulsión, Melfi y Camilo terminaron en la placa de eliminación. Sin embargo, otra de las involucradas y quien también deberá enfrentarse a las votaciones del público es Karen Sevillano, la cual debía ser expulsada según el público.

En un incidente inesperado, la influenciadora agredió físicamente a Melfi en múltiples ocasiones. Miguel, bajo la influencia del alcohol, había tomado un objeto sentimental para Sevillano: una almohada con una chaqueta de su novio, Neider García.

El panameño, completamente ebrio, se desplomó en el suelo y se aferró a la almohada con fuerza. Karen, incapaz de conciliar el sueño debido al alboroto de sus compañeros, estalló en furia y arremetió contra el cantante, exigiéndole que liberara el objeto que tanto anhelaba.

Puedes leer: Participante de ‘La casa de los famosos’ se casa: entre lágrimas dio el “sí”

“Melfi, no me quiero enojar ni hoy ni mañana. Pásame ya eso, sabes que no me gusta que me cojas a mi novio, perro. Pásame ya, Melfi soltá, te voy a meter un puño muy fuerte. Pásame a mi novio, dámelo que me da rabia”, gritaba Karen en el cuarto.

En ese momento, se ve como la caleña le da varios puños a su compañero. Esta fue la acción que dividió al público pues muchos aseguran que la agresión fue a causa de la actitud de Miguel y otros, por el contrario, piden que sea expulsada por ser violenta.