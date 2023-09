“Las cosas no están fáciles”: fundación de Carolina Cruz tendría líos económicos

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. La nacida en Tuluá, Valle del Cauca, saltó a la fama en 1999, cuando fue elegida Virreina Nacional en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia.

Desde entonces, ha trabajado en la televisión nacional, presentando programas como Muy buenos días, Día a Día y El Desafío. También ha incursionado en el modelaje y la actuación.

Asimismo, Cruz es una figura pública con un gran compromiso a causas sociales. De hecho, tiene una fundación llamada Salvador de sueños, la cual, estaría pasando por algunos problemas económicos, según reveló la misma presentadora.

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz y su fundación

El propósito de Salvador de sueños es mejorar la condición de salud de niños y niñas de la primera infancia con enfermedades de tipo neurológico. La página web de Carolina muestra que a ellos han llegado más 100 de estos casos y que han logrado cumplir más de 40 sueños.

Todo este proceso requiere un costo que suele solventarse con donaciones, apadrinamientos y compra de algunos de sus productos. Sin embargo, los frutos no serían los suficientes, pues la manutención no se estaría cubriendo completamente.

A través de las historias de Instagram de Cruz fue posible leer que la fundación no está pasando por un buen momento. “La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños”, comenzó escribiendo la modelo.

“Yo siempre les hablo con honestidad y desde el amor y la transparencia. Tener una fundación no es fácil y mantenerla menos, pero estoy segura que el voz a voz nos va a ayudar a no abandonar estas familias donde el avance de sus chiquis depende de nosotros”, continuó Carolina.

En ese momento, aprovechó la gran cantidad de seguidores que posee para pedir algunas donaciones que ayuden a que entre más dinero y sea posible ayudar a aquellos que son acogidos por Salvador de sueños.

“A mi nada me queda grande y sé que con la ayuda de todos lo vamos a lograr. Por aquí dejo info para compartir. Donando y compartiendo lo vamos a lograr”, finalizó la presentadora.

Si tú quieres apoyar la causa de Carolina y donar a la fundación que ha construido para ayudar a los más pequeños, acá te dejamos el enlace para que hagas tu donación. ¡Da clic aquí!