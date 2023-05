¿Maluma se habría sentido “desbancado” por los corridos y los criticó en redes?

Tanto Maluma como otros representantes del reggaetón han llevado una carrera de éxitos y destacadas presentaciones en todo el mundo

Gracias al beat característico del reggaetón, pero además a las letras y videos, muchos han logrado superar números que antes parecían inalcanzables y que hoy son una realidad.

¿Qué le pasó a Maluma?

Cuándo Maluma empezó su carrera tenía 17 años y ahora todo ello, lo ha hecho pertenecer al ‘Top 10′ de artistas urbanos más ricos del mundo.

Adicional a ello, ha hecho parte de grandes eventos y recibido premios por su talento y canciones que han hecho gran parte de la cultura musical.

Sin embargo, ahora en redes sociales se ha viralizado un mensaje que el cantante publicó y que para algunos, fue algo negativo de su parte hacia los artistas que interpretan corridos tumbados.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el paisa publicó una frase en referencia a este género que está tomando cada vez más fuerza e la industria.

“Y ahora todos cantando corridos”, escribió. Frase que despertó la crítica de algunos y la furia de otros en la plataforma mencionada.

“Jajaj no mames, tu quejándote de música fea?”; “Las modas son para el que no tiene estilo”; “Al mundo le urge que dejen de poner Maluma”; “Pero saben cantar”; “Cántate un rock a ver si alguien se monta en la ola”; “Ay no, yo creo que lo que menos te debe importar es eso, en la música cada día pegan cosas diferentes”; “Ocúpate de ti Maluma, no sé si lo mejor sea que cada quién evalúe lo que más le gusta y ya”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, después el interprete de ‘Junio’ publicó una historia en su perfil oficial de Instagram que quitó todas las dudas de que era una crítica y de realmente era un comentario de que ya los corridos están tomando popularidad y relevancia.

En la historia, eligió cantar un corrido tumbado de Peso Pluma, en la que de hecho, mientras la escuchaba dejó ver que realmente le gustaba mucho y era hacia parte de su playlist.

¿Cómo se llama ahora Maluma?

Desde que el colombiano salió a la escena musical, siempre se ha dado a conocer por su nombre artístico de seis sílabas.

Sin embargo, en algunas entrevistas ha explicado que su título sale de la combinación de las iniciales de sus padres y su hermana. El nombre real de Maluma es Juan Luis Londoño Arias y hoy por hoy es uno de los artistas más importantes del género.

