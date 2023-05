Shakira casi se quiebra en discurso como Mujer del Año: “Para las madres solteras”

Este domingo 7 de abril, la cantante Shakira fue la mujer más fotografiada, abrazada, halagada y aplaudida durante la gala ‘Mujeres Latinas en la Música’ de Billboard, la cual se celebró en Miami.

Te puede interesar: El sorprendente anuncio que hizo Piqué, tras su regreso de Miami a España

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En el evento, estuvieron presentes famosos como Thalía, Ana Gabriel, Evaluna Montaner, Goyo, Greicy, María Becerra y más.

Shakira y su contundente discurso

La cantante, que actualmente reside con sus hijos Milán y Sasha en Miami se robó la atención de las redes con su discurso, luego de recibir su premio como ‘Mujer del Año’.

Shaki empezó haciendo alusión a la separación con Piqué y al torbellino que ha sido su vida en estos últimos meses: “Como todos saben este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer” , empezó diciendo.

Después, destacó que con todo lo que le ha pasado se dio cuenta de la fortaleza que tienen las mujeres, de la valentía que incluso ella misma pensaba que no tenía y de la independencia que todas saben que poseen pero que en la crianza pareciera que no es tan evidente.

“A qué mujer no le ha pasado que por buscar la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, destacó.

¿Qué pasó con la relacion de Piqué y Shakira?

Luego, continuó su discurso haciendo alusión a las infidelidades de Piqué y a su separación con el futbolista, sin necesidad de mencionarlo “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”.

Tras esas emotivas palabras destacó que las lecciones más importantes que ha aprendido durante este 2023 las ha aprendido de mujeres: “Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, puede cantar con rabia y puede bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas”.

En su discurso, su voz se entrecortó cuando se refirió a la mujer que más la ha inspirado y es su Mujer del Año, su madre Nidia Ripoll; también le agradeció a sus amigas de quienes aseguró que la sostienen “cuando me flaquean las piernas” y a sus hijos, por quienes aseguró que la inspiran para ser una mejor mujer todos los días.

✨ Watch Shak’s acceptance speech as she receives the @billboard “Woman of the Year” award!

✨ Mira el discurso completo de Shakira recibiendo el premio “Mujer del Año” de @billboard! pic.twitter.com/nUGeVWutrR — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 8, 2023

Finalmente, le dedicó el premio a un sector muy importante del mundo y de la sociedad y ese es el de las madres solteras, pues son ella quienes se esfuerzan para acompañar a sus hijos en cada etapa y criarlos cubriendo todas sus necesidades.

“Va para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia amiga mía tu eres una de ellas”, dijo Shakira.

Para cerrar, la barranquillera aseguró que ese premio también se lo dedicaba a todas las mujeres del mundo “más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres porque las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir y así alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada uno que damos, somo más libres y más plenas. Lo comparto con todas esas mujeres en el mundo que yo llamo hermanas, porque conocen su vulnerabilidad pero también su fuerza. Gracias”.