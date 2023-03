Manuel Teodoro, presentador de Caracol, se sometió a una cirugía estética

A través de la pantalla chica es posible ver a una diversidad de periodistas y presentadores que día a día traen información a los hogares colombianos. Este es el caso de Manuel Teodoro, quien, ha trabajado por años como la cabeza del programa Séptimo Día.

La producción, transmitida a través de Caracol Televisión todos los domingos en la noche, se enfoca en casos de interés que son investigados a fondo por los periodistas que conforman el equipo.

Gracias a su labor, el grupo es altamente reconocido y sus fanáticos ahondan tanto en su vida profesional, como en la personal. Por ello, recientemente se conoció que Manuel Teodoro se sometió a una cirugía con el fin de mejorar su estética y su visión.

Manuel Teodoro se realizó una cirugía estética

El periodista le contó al programa La Red, de la misma cadena televisiva, que recientemente entró al quirófano con el fin de hacerse una cirugía que le ayudara a mejorar su apariencia.

Los presentadores de dicho programa indicaron que Manuel “quedó regio” y además, contaron las razones del porqué se realizó dicho procedimiento.

“Tenía los párpados y las cejas prácticamente hasta la mitad de donde está mi ojo y se estaba tapando”, explicó, dejando ver que también se trataba de un inconveniente que no le permitía ver correctamente.

Debido a que en ocasiones debe pararse frente a las cámaras y leer para conducir Séptimo Día, este problema de párpados caídos le estaba dificultando sus labores profesionales.

Al momento de entrar al quirófano, Teodoro les indicó a los médicos que quería que su cirugía fuera muy sutil pues, se considera realmente vanidoso.

“Por querer sentirse uno mejor consigo mismo y a los 61 años [edad a la que se practicó la cirugía] uno comienza a decaer”, aseveró sobre su apariencia física.

Alejandra Giraldo explica por qué entró al quirófano

La presentadora de Noticias Caracol ha explicado a sus seguidores a través de un story time en su cuenta de Instagram la razón por la que decidió someterse nuevamente al bisturí de un quirófano.

Allí, Giraldo comenzó contando: “Iba a cumplir 14 años desde que me puse por primera vez prótesis. Yo ya había tenido un cambio porque tenía las famosas PIP, entonces me las tenía que retirar y ahí me hice una reducción de talla”.

La presentadora cuenta que estaba feliz y cómoda con su procedimiento, pero que, debido a una afección con la que fue diagnosticada, no le fue posible tenerlas por mucho tiempo más.

“Desde hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Yo desde hace más o menos cinco o seis años empecé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, dijo.

“La reumatóloga sabe que tengo prótesis médicas y me dijo ‘te las deberías quitar porque es un cuerpo extraño y tu organismo ya tiene una alerta, entonces eso lo que hace exacerbar los síntomas’, pero en ese momento hice caso omiso”.

Alejandra sigue indicando que, a pesar de la medicación, había señales más fuertes y que comenzaron a llegar nuevos síntomas. Por ello, decidió salir de las prótesis para que con el tiempo los problemas se reduzcan.