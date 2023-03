“Te pido perdón”: en ‘La Descarga’ El Puma se equivocó y Gusi lloró, ¿qué pasó?

La Descarga es uno de los realitys más emocionantes de la televisión colombiana. El programa cautiva todas las noches a los espectadores con las voces de los participantes del concurso y de los jurados del mismo.

El programa se ha caracterizado por la agudeza musical que tienen los participantes y diariamente, pasan varios concursantes al escenario para ser juzgados ante Maia, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle, los jueces de esta edición.

También, gracias al formato en el que además de cantar es necesario que los involucrados convivan entre sí, es posible ver un poco de drama en el interior de la producción. Sin embargo, en varias ocasiones los infortunios del programa han pasado del campamento musical al escenario.

Por ejemplo, en el capítulo del pasado 6 de marzo la tensión que estuvo presente en el escenario dejó en shock a varios televidentes.

El Puma se equivocó y Gusi lloró

Los participantes del equipo de Gusi fueron los encargados de darle un poco de picante al programa. El Puma, Breiner y el mismo Gusi, fueron los protagonistas de la noche al desbordar emociones en el escenario.

Primero, El Puma pasó a la tarima a interpretar Vivo en el limbo del fallecido Kaleth Morales y aunque ha sido uno de los concursantes más elogiados, su presentación en esta ocasión no fue la mejor e incluso, terminó equivocándose en varias ocasiones.

“Hoy no estuve arriba, yo soy de los que cuando tropiezo, cometo un error, me excuso. Ha habido momentos de la convivencia que no han estado tan chéveres y eso me tiene desconcentrado. Estoy bastante agotado”, dijo.

Después, el turno le correspondía a Breiner, quien, al terminar su muestra de talento, no pudo contener las lágrimas y aceptó frente a la audiencia y los jurados que ha sido el artífice de varios conflictos en el campamento musical.

“Quiero pedirle perdón a Gusi por defraudarlo… No te mereces lo que está pasando, pido perdón a los mentores por esta mala onda en los equipos”, afirmó.

Además, aprovechó el espacio para dirigirse a su coequipero, El Puma. El objetivo de Breiner era pedirle perdón por lo que pudo hacerle en medio de la convivencia y aseguró que no es una mala persona, si no, que está enfocado en la competencia.

“Te pido perdón, Puma. Solo te puedo decir que nuestra amistad va a ser real afuera, porque acá estamos en una competencia”, dijo Breiner.

Al ver y escuchar a su concursante, Gusi no pudo evitar las lágrimas y aseguró: “Me ha tocado la nube gris de sobrellevar esta situación de convivencia, pero, al mismo tiempo me ha tocado, creo, unos cantantes muy talentosos”.

“En mi estilo de vida nunca acostumbro a llevar una vida conflictiva, pero sí les puedo asegurar que hasta mis 16 años con la persona con la que más peleé fue con mi hermano y hoy no concibo mi vida sin él, entonces, yo sé que esta amistad va para largo rato”, añadió.

Finalmente, antes de tomar la decisión de eliminar a El Puma de la competencia, dijo: “Somos hermanos porque vinimos a hacer una sola cosa y es música”.