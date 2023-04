Carolina Soto confesó que reconocido actor de ‘Ana de Nadie’ es su amor platónico

Día a Día es el programa matutino de Caracol Televisión. La emisión que se pasa en las pantallas colombianas cuenta con varios presentadores que se han ganado el corazón de los televidentes gracias a diversas dinámicas que se realizan en las mañanas del canal.

Una de las anteriores es Carolina Soto, quien, ha logrado convertirse en una de las favoritas de los televidentes. Incluso, diariamente sus seguidores están atentos a lo que publica en sus redes sociales sobre sus proyectos profesionales.

Así mismo, los cibernautas se interesan por un poco de su vida privada y por ello, preguntan diariamente sobre lo que sucede en su entorno.

Ahora, Carolina nuevamente es tendencia al sincerarse durante la última emisión de Día a Día y confesar un dato que pocos conocían: su amor platónico.

¿Quién es el amor platónico de Carolina Soto?

La conductora del programa matutino de Caracol Televisión perdió en una dinámica de Jenga que llevaban a cabo, esto ocasionó que le hicieran una pregunta un poco picante.

El interrogante que le hicieron a Soto consistía en contestar qué figura de la farándula colombiana era su amor platónico. Al principio, ella intentó evadirlo un poco, sin embargo, decidió contestar la pregunta un poco apenada.

“Qué pena, qué tal que venga”, afirmó Carolina. Seguido de ello, dijo que la persona en cuestión era nada más y nada menos que el actor colombiano ‘Lucho’ Velasco, quien en la actualidad brilla en la telenovela Ana de Nadie.

Luego de la revelación, Jovanothy, quien ingresó recientemente a Día a Día, comenzó a molestarla porque la presentadora se había sonrojado un poco.

“Empezó a salir fuego”: el susto de Carolina Soto en un avión

Hace poco se conoció a través del programa La Red que Carolina le teme a montar en los aviones por un incidente que vivió en uno de ellos de regreso a casa.

Soto comentó que, en un vuelo de Bogotá hacia San Andrés, la aeronave presentó fallas y fue necesario que volviera a la isla para evitar un accidente.

“Yo iba en el área del ala y empezó a salir fuego de ahí. Además, aterrizamos y se le explotó una llanta al avión entonces sentimos que saltamos por toda la pista. Desde ahí, fue el momento que marcó este miedo”, dijo Carolina.

Ahora, cada vez que la también empresaria se sube a un avión debe tomarse algunas gotas de valeriana para relajar su cuerpo.

“Me tomo unas goticas de valeriana, me voy rezando el rosario. Esas son las ayuditas que hago y siempre encomendando que no haya turbulencia porque medio se mueve el avión y a mí me quiere dar algo”, dijo la presentadora a La Red.