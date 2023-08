‘Mi ex tenía razón’: la nueva canción de Karol G, ¿es indirecta para Anuel?

Karol G es una de las artistas colombianas más influyentes. La antioqueña ha logrado lanzar su música a diferentes países del mundo, internacionalizando el talento nacional y posicionándola como una de las cantantes de música urbana más importantes de la industria.

Por lo anterior, sus fanáticos están constantemente atentos a lo que se viene con su carrera profesional y lo que pasa en su entorno privado. Por ello, recientemente sus seguidores se encontraban a la expectativa del lanzamiento de su nuevo álbum: Mañana Será Bonito (Bichota Season).

Puedes leer: Mejor amigo de Karol G da polémicas declaraciones: “Disfruto mucho de su dinero”

Una de las canciones que la mayoría esperaba lleva por nombre Mi ex tenía razón, en donde, muchos especulan que, nuevamente, puede ser una indirecta al exnovio de la cantante, Anuel AA.

Karol G es una de las artistas que más está marcando la industria de la música urbana. Fotografía por: Instagram @karolg

¿Qué dice la letra de ‘Mi ex tenía razón?

De acuerdo con las imágenes que compartió la intérprete de TQG a través de su cuenta de Instagram, este nuevo proyecto está compuesto por 10 temas, entre los cuales incluye colaboraciones con artistas como Kali Uchis, Young Miko, Dei V y el mexicano Peso Pluma.

La canción que ocupara el tercer lugar del track list es Mi ex tenía razón, un sencillo que ha llamado la atención de todos los fanáticos de ‘La Bichota’ al pensar que puede ser algo dedicado a Anuel AA.

Con el lanzamiento del nuevo álmub, ya se conoció la letra de la canción. Parte de esta dice:

Lee también: Así suena la nueva canción de Karol G y Maluma, ¿ya la oíste?

“A ti sí te creo cuando me dicen que amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Pa’ que le digo que no, si me lo hace mejor”.

Con lo anterior, muchos suponen que el nuevo hombre del que habla sería su actual pareja, el colombiano Feid, con quien hizo su primera aparición en público en Miami y con quien dejó de lado todos los intentos que habría hecho Anuel para recuperarla.

Canciones de ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’

Si todavía no has visto el nuevo proyecto de Karol G, acá te dejamos el listado de las canciones de su nuevo álbum para que conozcas lo que se viene en la voz de la cantante paisa.

Bichota G

Oki Doki

Mi Ex Tenía Razón

S91

Puedes leer: Karol G se pronunció sobre “pelea” con Anitta y críticas de fans en Brasil