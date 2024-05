Atención: Nataly Umaña regresará a La casa de los famosos, según informó RCN

Cromos pudo conocer que Nataly Umaña regresará a La casa de los famosos, según confirmaron fuentes del Canal RCN. La actriz, que salió hace algunas semanas del famoso reality, sería la gran sorpresa anunciada por el canal hace algunas horas en redes sociales.

¿Por qué regresa Nataly Umaña a La casa de los famosos?

Aunque RCN no ha confirmado la fecha en la que la actriz regresará a La casa de los famosos, lo cierto es que Umaña llegaría como una nueva estrategia del canal para subir el rating del programa. Cabe recordar que el pasado 19 de mayo, la cuenta de Instagram oficial del reality subió una publicación en la que informaba a su audiencia que en los próximos días regresaría uno de los famosos eliminados.

Finalmente, la elegida fue Nataly Umaña, quien recientemente se había visto muy feliz en México y Miami intentando retomar su vida profesional fuera del país.

Por el momento es una incógnita si Umaña llegará a la casa de manera temporal (tal como lo hizo la producción con Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México), o si llegará para nuevamente competir por los 400 millones de pesos que están en juego. Otra de las teorías es que regrese solamente como invitada en la dinámica de “congelados”, tal como lo hizo Sandra Muñoz hace algunos días.

Fotografía por: Cortesía RCN

Nataly Umaña habló sobre su vida amorosa: ¿espera a Miguel Melfi?

Durante su primer paso por La casa de los famosos, la ibaguereña estuvo en el ojo del huracán debido al amorío que tuvo con el cantante panameño, Miguel Melfi; de hecho, esta relación derivó en un divorcio para Umaña, luego de que su exesposo Alejandro Estrada ingresó al reality para hablar sobre el tema y anunciar en público que decidía dejarle el camino libre a la actriz.

Sin embargo, con su regreso al reality, muchos se preguntan si la actriz estaría disponible a reiniciar su relación con Melfi, quien durante la estancia de Umaña en el programa se mostró muy enamorado de ella; no obstante, esta es una incógnita que por ahora no tiene respuesta, aun cuando Nataly dijo hace algunos días que se encuentra bien con su nueva soltería.

En una entrevista con ‘Buen Día Colombia’, Nataly Umaña decidió tocar el tema sentimental, asegurando que por el momento se encuentra feliz, disfrutando de su soltería y de cumplir sueños en Miami. Además, en una declaración madura, indicó que por el momento no es muy sabio mantener una relación, ya que no sería sano, tanto para ella como para su pareja.

“Creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir. Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo creo que es irresponsable tener algo con alguien en este momento, porque no es justo con esa otra persona”, afirmó.