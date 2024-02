“No logro conectar”: así fue el primer cara a cara de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos, en su versión colombiana, es un reality show que se estrenará en 2024 en el canal RCN. El programa contará con la participación de un grupo de celebridades que convivirán en el mismo espacio durante varios meses, aislados del mundo exterior.

El formato del programa es similar al de otros como Gran Hermano y ya se realiza en México con el mismo nombre. Los participantes deberán realizar diferentes retos y desafíos para ganar premios y evitar ser expulsados de la casa.

Puedes leer: ¿Cristina Hurtado se va de ‘La casa de los famosos’?: Esta es la verdad

Recientemente, se llevó a cabo una dinámica que era esperada por muchos. Las celebridades tuvieron que enfrentarse en un cara a cara para nominar a uno de sus compañeros. Los momentos de tensión no faltaron y la nominada fue anulada. ¿Qué pasó?

'La casa de los famosos' se transmite todas las noches en RCN después de Rigo. Fotografía por: Captura de pantalla canal RCN

El cara a cara de ‘La casa de los famosos’

Al estilo de Protagonistas de novela los famosos que están encerrados en el recinto tuvieron que escoger a una persona para nominar a eliminación. Sin embargo, lo hicieron de frente en una dinámica llamada ‘cara a cara’.

Allí, cada persona pasa a un pequeño estrado y en frente de todos, dice el nombre de la persona que quiere que se vaya de la casa. Dicha persona escucha y contesta a la nominación.

En el primero de estos en La casa de los famosos una sola persona fue nombrada por varios. Sin embargo, los votos fueron anulados, lo que causó momentos de gran tensión en el interior del recinto.

Lee también: La Casa de los Famosos tuvo su primer eliminado, Naren Daryanani y otras polémicas

En la noche de eliminación, Nataly Umaña, victoriosa en la prueba de liderazgo, tenía la responsabilidad de nominar a un compañero. A diferencia de las nominaciones regulares, donde los participantes eligen a la misma persona, Nataly ideó una estrategia para el cara a cara, buscando un resultado particular.

El nominado por la líder fue ‘Culotauro’ y después, en el cara a cara la mayoría determinó que debía ser Mafe Walker la que se fuera. Muchos indicaron que no lograron conectar con ella y por ejemplo, Karen Sevillano le dijo lo siguiente:

“Sos la persona más espiritual que yo he conocido, y genuinamente creo que este no es el lugar para vos. Siento que tal vez aquí hay personalidades super fuertes que están dispuestas a entrar en este juego defenderse con las uñas y los dientes, y siento eres tan espiritual y no siento que este sea el lugar que debas estar (...)”.

A pesar de obtener una gran cantidad de votos en contra, se escuchó la voz del ‘Jefe’ que dijo que debido a que estaba prohibido realizar complots o estrategias en contra de una sola persona, la elección de Mafe estaba anulada.

Puedes leer: ‘La Casa de los Famosos’: Así lucía Isabella Santiago antes del cambio de género

Para garantizar la imparcialidad y evitar el acoso, se establecieron estas reglas desde el inicio de la competencia. Los participantes deben votar individualmente y no pueden coordinarse para eliminar a un solo individuo.

De esta manera los únicos votos que fueron válidos fueron los del equipo ‘cielo’ y el de Omar Murillo, quien fue el único que votó por Martha Isabell.