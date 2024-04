¿Quién es Pantera en La Casa de los Famosos? Ella es su prometida Claudette

Pantera se ha ganado un enorme respaldo por parte de los televidentes en la Casa de los Famosos. El actor se ha convertido en una de las grandes figuras en la Casa de los Famosos y recientemente fue sorprendido por una anhelada visita

¿Quién es Pantera de la Casa de los Famosos?

Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, se ha convertido rápidamente en uno de los participantes con mayor respaldo en las redes sociales. Según sus perfiles, donde cuenta con cerca de medio millón de seguidores, se describe como actor, modelo e influencer. No obstante, muchos lo reconocen por su participación en otros realities como fue Guerreros de Canal 1.

Su carisma, alegría y honestidad han conquistado el corazón de muchos televidentes, y desde el primer momento en el programa se ha mostrado tal como es. La vida del guajiro ha tenido un cambio radical en los últimos años: pasó de vender gafas en las playas de Santa a convertirse en uno de los participantes más destacados en uno de los programas más populares del país.

La visita de Claudette, la más esperada por Pantera

Como es habitual en el programa, varios de los famosos han recibido visitas sorpresa de familiares o amigos. Ahora fue el turno de Pantera, quien había expresado abiertamente al Jefe de la casa su deseo de recibir la visita de su pareja, Claudette, aunque con el paso de los días esto parecía por momentos que no iba a suceder.

En el más reciente capítulo de la Casa de los Famosos, finalmente Pantera pudo ver por algunos minutos a su prometida, un encuentro que estuvo lleno de mucha emoción porque era algo que concursante esperaba ansiosamente.

“No hay necesidad de gritar, mantén la calma, me encanta lo que estás haciendo y eres el hombre que he admirado. Gracias por respetarme, por darme tanto valor y tenerme presente en todo. Estoy orgullosa de ti y no te vayas a mover, te amo mucho. Todo el mundo te está apoyando, todo en mi vida está girando en torno a ti”, le mencionó Claudette a Pantera.

¿Quién es Claudette, la novia de Pantera?

Claudette Manigat Guevara es creadora de contenido y en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 31 mil seguidores. Allí se pueden ver varios videos que ha realizado en compañía de Pantera. Llevan más de cuatro años de noviazgo y desde hace un tiempo viven en Bogotá.

Pantera ha comentado con los televidentes que una de sus grandes intenciones es casarse con Claudette una vez salga del programa. Por esta razón necesita el premio de 400 millones de pesos para poder realizar una gran ceremonia.