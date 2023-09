¿Shakira quiso volver con Piqué? Lo habría intentado siendo novio de Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué eran una de las parejas más famosas del mundo. A pesar de su relación de cuento de hadas, la magia se acabó en junio de 2022 tras más de 12 años de relación y dos hijos: Milan y Sasha.

Ambos se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la colombiana cantó el tema oficial (Waka waka). Poco después comenzaron a salir y se convirtieron en uno de los noviazgos más populares del mundo del espectáculo.

A llegar el 2022, su relación se vio afectada por los rumores de infidelidad de Piqué con Clara Chía, quien actualmente es la novia del empresario y la que ha saltado a la fama tras confirmarse el romance que vive con el catalán.

Clara Chía, Shakira, Gerard Piqué conformarían uno de los triángulos amorosos más famosos de los últimos años. Fotografía por: Instagram @vmas / @3gerardpique

A pesar de que el exfutbolista y la cantante ya han comenzado una nueva vida, la relación que tuvieron no ha dejado de ser noticia y todavía muchos medios de comunicación hacen averiguaciones y especulaciones sobre lo que pudo haber pasado.

¿Shakira intentó volver con Piqué?

Recientemente, el medio El Nacional de Cataluña habló nuevamente de una de las rupturas más polémicas de las celebridades. Allí, indicaron que algunas fuentes habían afirmado que Shakira intentó recuperar su relación con Gerard cuando él ya era novio de Chía.

Según informaron, el acercamiento de la barranquillera se habría dado en dos oportunidades. La primera, en la cúspide de su crisis juntos y la segunda, cuando ya se conocía que el cofundador de la King’s League estaba en un romance.

“Una Shakira que, según cuentan desde Barcelona, ha intentado retomar la relación con Gerard en dos ocasiones. La primera fue cuando estalló la crisis. Ambos hicieron el intento de reavivar la llama, pero fue imposible. Apenas duraron unas semanas más y a continuación Piqué inició su relación con Clara Chía”, reseñó el portal.

“La segunda ocurrió durante las negociaciones sobre la custodia de Milan y Sasha. Shakira intentó un acercamiento, pero Piqué ni se lo planteó. A partir de entonces empezaron a salir a la luz la retahíla de canciones atacando al catalán”, añadió.

“Algunos consideran que, viendo lo despechada que todavía se siente, todavía está enamorada. Y que no sería de extrañar que volviera con Piqué mañana mismo si el ex jugador se lo pide. Algo que, sin embargo, no pasará”, finalizó El Nacional.

Este último comentario enfureció a varios de los fanáticos de la cantante pues no están de acuerdo con las suposiciones del medio catalán. Asimismo, la información dada nunca ha sido confirmada.