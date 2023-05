Coronación de Carlos III: los momentos insólitos que dejó la ceremonia

El pasado sábado 6 de mayo el hijo mayor de la fallecida reina Isabel II se coronó como el monarca de Inglaterra. En compañía de miles de personas, Carlos se convirtió en rey en medio de uno de los eventos más esperados de Reino Unido.

Como indicaba el protocolo, después de llevarse a cabo el acto de coronación en la abadía de Westminster, la familia real se asomó por el balcón para saludar a los cientos de súbditos que querían verlos desde el palacio real.

El momento ha estado marcado por una diversidad de momentos curiosos y divertidos. Si no los viste, acá te listamos algunos de ellos.

En el balcón aparecieron los miembros de la familia que desarrollan labores para la corona británica. Fotografía por: Getty Images

Los momentos insólitos que dejó la coronación de Carlos III

Las muecas del príncipe Louis, hijo de William

En medio de la gran ceremonia real, el pequeño, que siempre ha sido el más honesto con su actitud, se ha vuelto a convertir en tendencia con sus gestos en la coronación de su abuelo.

Mientras se encontraban en el evento, Louis comenzó a bostezar y lanzar miradas de un lado al otro. Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo y ha divertido a varias personas que estuvieron atentos a lo que sucedía.

Que se termine esto de una vezzzz

Que se termine esto de una vezzzz

By Prince Louis jajaja #Coronation

Las protestas durante la ceremonia

Aunque las cámaras se encargaron de enfocar lo más bonito de la llegada de un nuevo rey a Inglaterra, algunos medios de comunicación también dejaron ver otro lado del evento.

Allí, se pudo ver que varias personas, en desacuerdo con la monarquía, se pararon afuera de la abadía de Westminster para protestar y reprochar la corona británica.

La soledad del príncipe Harry

Aunque llegó muy sonriente al lado de sus primas (las hijas de Andrés), al Duque de Sussex se le vio muy solitario y relegado a la tercera fila de los asientos de la ceremonia de coronación. Además, no estuvo presente en el saludo del balcón.

Por ello, en cuanto se acabó la coronación, salió disparado a celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Archie.

Katy Perry desubicada

Lionel Richie, el grupo Take that y Katy Perry fueron los encargados de darle un toque musical a la ceremonia. Sin embargo, al llegar al lugar, la artista no podía encontrar su asiento.

El gesto de Perry le acarreó una oleada de memes de los que una variedad de personas se han podido reír un poco. Además, porque vivió un susto al tropezarse de camino a la abadía.