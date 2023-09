“Me agobia la sobrepoblación”: Amparo Grisales reveló por qué no tuvo hijos

Amparo Grisales es una actriz y modelo colombiana de 67 años. Es considerada una de las figuras más importantes de la televisión colombiana, y ha participado en exitosas telenovelas como Las muñecas de la mafia y El Paseo 6.

Grisales es conocida por su belleza, su talento y su personalidad fuerte. Es una mujer exitosa, que no ha tenido miedo de expresar sus opiniones y por ello, ha logrado acumular una gran de seguidores que están atentos a su diario vivir.

Ahora, la ‘diva de Colombia’ se ha convertido en una influencia para muchas personas y eso hace que se planteen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no ha tenido hijos? Si aún no conoces la respuesta, acá te la contamos.

¿Amparo Grisales tiene hijos?

En una entrevista dada a El Tiempo en 2009, la actriz le contó al medio de comunicación que en sus planes si estaba tener un hijo, específicamente, en 1990, es decir, cuando apenas tenía 34 años.

Ella explica que en ese momento sentía presión social y por eso, la idea pasó por su cabeza. Sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta que no era su vocación.

“[…] Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobia la sobrepoblación del mundo y vivir una época caótica en la que los jóvenes se sienten perdidos y arrastrados ante tentaciones […]. Pueden pensar, tal vez, que fui cobarde, pero no me arrepiento”, declaró.

Eso no significa que Grisales no le gusten los niños, de hecho, siente gran ternura por los niños y le agradan mucho los bebés. A pesar de ello, no se ha despertado su instinto maternal. “Adoro a mis tres sobrinos y me gustan los bebés, pero de lejitos”, contó.

¿Cómo se mantiene Amparo Grisales?

A pesar de que varios usuarios de las redes la han señalado por su edad y de los supuestos retoques que tiene para verse radiante, la ‘diva de Colombia’ no se deja afectar por ello, pues, de hecho, todos los memes y comentarios que se refieren a su edad, solo la divierten.

Con 67 años, Amparo Grisales, sigue siendo hoy el amor platónico de muchos y todo se debe a lo bien que luce a pesar del paso del tiempo.

“Yo por ejemplo no combino frutas con proteínas (…) la gente generalmente se come los carbohidratos cuando le sirven una comida, pero si después tú te comes la ensalada, el metabolismo no se hace bien porque los jugos gástricos lo cambian todo. Hay que saber comer”, destacó hace un tiempo en entrevista con Viviana Gibelli.

La reconocida actriz ha afirmado, en varias ocasiones, que uno de sus secretos para siempre verse bien no está ligado a las cirugías estéticas, sino en la buena alimentación, el ejercicio y el cuidado propio.

Además, en entrevista con The Suso’s Show, meses atrás, contó que desde hace mucho tiempo no consume animales. “Ni carnes rojas, ni mariscos, ni pescados, ni pollo, nada, ningún animalito”.